馬英九缺席元旦升旗！鄭麗文曝「健康狀況考量」 蕭旭岑：怕轉移焦點

記者詹宜庭／台北報導

鄭麗文出席國民黨元旦升旗（圖／記者詹宜庭攝影）

國民黨主席鄭麗文今（1日）上午出席國民黨中央黨部的元旦升旗典禮。然而，有別於以往，黨內前輩包括前總統馬英九、前主席吳伯雄等人皆未出席。對此，鄭麗文受訪時表示，她並未特別發出邀請，考慮到大家各自有一些考量，還有健康狀況等等，因此未擴大邀請，今天到場的人都是自動自發、熱情參與，她也僅邀請中央黨部的一級主管與副主席出席。

針對媒體詢問黨內前輩如馬英九、吳伯雄等人未出席是否感到可惜？鄭麗文表示，「不會、不會，因為我們並沒有刻意邀請，考慮到大家各自有一些考量，還有健康狀況等等，所以沒有擴大邀請。今天來的都是自動自發、熱情參加，我也只邀請中央黨部的一級主管與副主席。」

廣告 廣告

國民黨副主席、前馬英九基金會執行長蕭旭岑接受電訪時也補充，鄭麗文上任後，接下來的事務就交由黨的下一代來接棒。而且今天如果馬英九出席，媒體又可能會追問三中案，這樣反而會轉移焦點。他透露，這部分也與馬英九討論過，像「伯公」吳伯雄等黨內長輩慢慢年紀都大了，許多黨的活動就交由鄭麗文帶領。

更多三立新聞網報導

賴清德元旦升旗揮手致意？鄭麗文稱「沒看到也沒互動」：順其自然就好

元旦升旗！鄭麗文自曝被韓國瑜稱讚「白雪公主」笑喊：我會樂一整年

總統府元旦升旗！賴清德與韓國瑜握手致意 同場鄭麗文「互動曝光」

鄭麗文要民進黨接受九二共識 徐國勇嗆「做夢」：國民黨別再自欺欺人

