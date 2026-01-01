馬英九缺席國民黨元旦升旗！ 鄭麗文：考量健康狀況未邀請

【記者李俊毅／台北報導】國民黨今（1）日一早在中央黨部前舉行中華民國115年元旦升旗典禮。黨主席鄭麗文會後接受媒體聯訪，被問及黨內前輩包括前總統馬英九、前主席吳伯雄等人皆未出席。鄭麗文解釋，她並未特別發出邀請，考慮到大家各自有一些考量，還有健康狀況等等，因此未擴大邀請，今天到場的人都是自動自發、熱情參與，她也僅邀請中央黨部的一級主管與副主席出席。

今日一早升旗典禮，除了副主席李乾龍、蕭旭岑、張榮恭、季麟連，以及陳菁徽、翁曉玲、陳永康等藍委到場之外，未見歷任主席，就連馬英九也缺席，與去年升旗典禮相較，稍顯冷清。

會後，鄭麗文受訪，有媒體關心馬英九和吳伯雄未到場出席，是否另有原因。鄭麗文回應，考量到前輩們的健康狀況及個人行程安排，此次活動並未刻意擴大邀請或動員黨內大老參加，僅由中央黨部一級主管與副主席陪同出席，現場眾多支持者皆是自動自發前來參與。

對於馬前總統狀況，蕭旭岑會後受訪補充，鄭麗文上任後，舞台應該交給黨的下一代，且今天馬英九若來，媒體可能會關心「三中案」官司一事，怕模糊焦點。

