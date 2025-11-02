馬英九聽鄭麗文演說頻拭淚 沈富雄：這就是人家說的老淚縱橫

鄭麗文1日接任國民黨黨主席，她表示，未來會讓國民黨從羊群變獅群，坐在台下的前總統馬英九似乎很有感觸頻頻拭淚。前立委沈富雄表示，馬英九很感動，說很少看到這種場面，而且人家說老淚縱橫，老人家的淚點比較低，容易感動，一感動淚水就下來了。

沈富雄2日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，選完以後，他就講過，鄭麗文不是大好就是大壞，現在他的看法還是不是大好就是大壞，但是比較偏向大好這一方面。鄭麗文跟過去的主席就是不一樣，才有可能有不同的結果。

針對鄭麗文就職演說時，馬英九頻拭淚，沈富雄表示，黨內愈資深、年紀愈大的越感動，吳伯雄哭得不能盡情；馬英九則是很感動，說很少看到這種場面， 而且人家說老淚縱橫，老人家的淚點比較低，容易感動，一感動淚水就下來了。

國民黨立委洪孟楷則表示 ，鄭麗文至少有做三點，讓身為黨代表的他感到自豪：第一，號召支持黨代表，來發散擴散，讓國民黨黨員、黨代表，找回我們的光榮感，這是需要的。第二，布局2026，鄭麗文明天開始以後會把22縣市的黨部主委人事確定，大家再一起往前衝，他也相信，藍白有絕對的智慧，在2026每一縣市都會整合一組人馬出來選。第三，黨團非常重要，要重塑台灣價值。

