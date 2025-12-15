即時中心／林韋慈報導

今（15）日，前總統馬英九在臉書上發布了一則貼文，將自己改圖成站在投手丘的投手，並設有對白表示：「我不要再當救援投手了。」而身穿中華隊藍色上衣的總統賴清德則在牛棚位置，手指著投手，加上設計對白：「叫你上就上，還敢給我含扣！」引起網友熱議，前桃園市議員王浩宇也轉發表示已向WBC檢舉未經授權使用。

前總統馬英九近日發布的P圖中，除了放上自己與總統賴清德的設計對白外，還在牛棚下方加上綠色底的字樣，寫著「綠色執政品質保證」以及「百工百業標軍火，萬水千山種光電」，影射日前國防部被爆料的5.9億「RDX海掃更」採購案，因有媒體再翻出馬英九執政時期，軍方曾向衛浴大廠和成（HCG）採購4.15億元防彈設備。

貼文一出，惹來兩方人馬留言熱議，有人表示：「你也常常叫陳水扁出來救援啊！」、「這種專投爛球的真的也不要上！」、「哦，九%鹿茸又出來刷存在感了！」也有人反諷表示：「快點救救亂搞台灣的國民黨吧！」

民進黨前桃園市議員王浩宇則轉發貼文表示，已經向WBC檢舉未經授權盜用LOGO跟圖片。也有網友在下面留言，「他要不要想一下當初他當總統的時候，阿扁被叫了多少次」。





原文出處：快新聞／馬英九自P救援投手求關注 王浩宇：已向WBC檢舉

