馬英九致電說「蕭旭岑有沒有貪瀆跟我失智有何關係？」趙少康認同

前總統馬英九。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律，蕭旭岑則暗示馬英九「失智」引發關注，作家楊渡14日也透過臉書披露馬英九逐漸退化的過程。對此，前中廣董事長趙少康表示，馬英九打電話跟他說：「不管我是不是失智，有沒有貪瀆、有沒有違法都是另外一回事。」這番話是對的，就算馬英九失智「你也不能違反法律」。

楊渡發文寫道，覺得馬英九的退化「未免有點太快」，若在逐漸退化狀態下把自己的基金會送請檢調單位去折騰，最後傷害最重的當然是他自己。一生潔身自愛的君子「最終以昏聵自訴告終，何其悲哀！」馬英九回應，自己並未退化如文中所言那麼嚴重，只是因為76歲年紀大了，會健忘，但並未嚴重到不分清廉貪瀆，不辨是非善惡的程度。

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趙少康在政論節目《少康戰情室》指出，馬英九大約在3周前有打電話給他，那時馬英九講話滿清楚的，大概講了1、2分鐘，那時他還約馬英九吃飯；而馬英九14日再度打電話過來談論楊渡這件事。馬英九告訴他「外面說我失智，但不管我是不是失智，有沒有貪瀆、有沒有違反法律是另外一回事，這跟我失智有什麼關係？」

趙少康續指，他覺得馬英九這話是對的，就算馬英九失智「你也不能違反法律」，馬英九強調：「不能因為我失智，所以你就可以去玩法律」， 這句話他是認同的。另外，馬英九上次打電話給他時也提到：「我現在已經不是法務部長，沒有辦法指揮檢察官，所以就讓司法來調查。」

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