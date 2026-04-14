馬英九表態「周美青不介入公務」 基金會財務風暴內幕曝光

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馬英九基金會因財務問題引發爭議。前總統馬英九13日親自澄清，其妻周美青及其他家人「不能、也不會介入」他的公務，強調臨時董事會是他個人決定召開。

前第一夫人周美青、前總統馬英九。（圖／馬英九臉書）

馬英九基金會於13日召開臨時董事會，因未達法定人數無法進行會議。基金會聲明指出，針對前執行長蕭旭岑、王光慈的財政紀律問題進行調查，會計師在帳目中發現來源不明的所謂「台商捐款」，但經查無入帳紀錄。基金會表示，若確實收受此筆捐款，將明顯違反財政紀律。律師於董事會報告中認定，相關違規事證相當明確。

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對此，董事會指派的3人調查小組成員李德維則持保留態度。他表示，小組與董事們的立場一致，希望讓事件明白清楚，但在未聽取正反雙方說法、資料未完整掌握前，「我們不會妄下定論」。李德維指出，3人小組成立後曾要求基金會提供相關資料，但與基金會的認知存有落差。他強調，待資料齊備並完成相關調查後，才會做出判斷。

蕭旭岑。（圖／路透社）

李德維進一步說明，董事們多認為在調查未清楚前召開董事會「沒有特別的意義」，據他了解，其他幾位董事均未參加昨日董事會。針對基金會聲明提及的台商捐款，李德維確認相關內容確實在3月27日董事會的財務報告中已提出，但目前仍未能聽到告訴人及相關當事人的說法。

蕭旭岑接受廣播專訪時表示，他已離開基金會，並尊重董事會調查與最終結果，不再對此議題發言。蕭旭岑提到，他已聽聞有關單位介入調查，並指出除了他本人外，隨國民黨主席鄭麗文赴大陸訪團的成員「每一個都被調查」，認為「已有公權力介入」。

基金會駁斥先前傳出3人小組未取得事證、無法啟動調查的說法。基金會指出，代理執行長戴遐齡已於3月27日董事會中詳細報告初步調查所得人證與事證，並列入會議紀錄，會後也提供給全體董事作為3人調查小組的查證依據。會計師事務所並提交了基金會帳目調查報告，確認帳目中出現的所謂「台商捐款」並無入帳紀錄。

前總統馬英九也在聲明指出，臨時董事會「是我個人決定要召開的，因為這場會議真的是很重要」，開會就是為了新聘4名董事，包括創會董事廖繼斌、戴遐齡，以及前陸委會主委賴幸媛、前國民健康局長邱淑媞。馬英九表示，以上4人「才德兼備，公共事務經驗豐富」，希望借重其多元聲音與行政經驗，在董事會中發揮影響力。

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