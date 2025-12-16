馬英九貼AI梗圖酸賴清德 王浩宇怒嗆：已經跟WBC檢舉盜用LOGO跟圖片

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

前總統馬英九日前被總統賴清德點名曾說過年金制度是即將掉落斷崖的火車，不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統；馬英九則貼AI梗圖自嘲「我還要救援幾次」。對此，民進黨前桃園市議員王浩宇昨(15)日也怒嗆已跟WBC檢舉盜用LOGO和圖片。

針對卸任後一再被點名，馬英九無奈貼AI生成的棒球場圖片，自嘲「我還要救援幾次」。只見馬英九身穿印有「MA」字樣的球衣，搖頭、揮手表示「我不要再當救援投手了」，賴清德則化身教練，位在休息區指著馬英九喊「叫你上就上，還敢給我含扣！」左下角還貼著「綠色執政，品質保證」、「百工百業標軍火」、「萬水千山種光電」等標語，引起網友熱議。

王浩宇則是怒嗆已經跟WBC檢舉未經授權盜用LOGO跟圖片，直呼「馬英九好意思，說一直被拿來救援。請問是誰救援他的633？誰讓股票從3000點變快要3萬？誰推動他所謂的年金改革？」

