馬英九質疑賴清德近似宣布台灣「準戰爭狀態」

〔記者施曉光／台北報導〕針對賴清德總統昨日宣布未來8年要編列1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別預算，以及所謂「守護民主台灣國安行動方案」要針對相關兩岸交流活動，對國內政黨、法人團體、民間社團建立「制度性規範」，前總統馬英九今日在臉書發文質疑賴清德「幾乎已經形同宣布台灣進入『準戰爭狀態』，同時將國人劃分為所謂『中國台灣』與『民主台灣』，要針對未來進行兩岸交流的政黨與民間團體，開始展開相關的嚇阻甚至具體的措施」，讓他感覺很悲哀。

馬英九表示，在他擔任中華民國總統任內，兩岸擁有前所未有的和平與繁榮，雙方簽訂了23項協議，到現在民進黨政府仍在享受紅利，而當時馬政府的國防預算僅有賴政府的5分之1，但是全世界沒有任何人覺得兩岸會打仗。「到底出了什麼事？我覺得是賴清德總統對國際情勢與兩岸關係的判斷，出了相當大的問題。而他完全沒有考慮和解對話的路徑，只有不斷堆疊軍事採購與動員對抗情緒，但這個代價卻是全體台灣人民來承受。」

馬英九指出，先前他曾批評日本首相高市早苗的躁進言行，不符合台灣人利益，也違反美日安保架構，賴政府不該盲目捲入，「果然，美國總統川普與大陸領導人習近平通話後，致電高市早苗，高市馬上宣布『日本沒有立場認定台灣地位』，足證我先前擔心的沒有錯，美國不希望局勢升高，日本被迫修正，更加證實賴清德總統對局勢判斷有誤。」

馬英九強調，他必須再次呼籲，賴清德總統一定要以民為念，做真正符合台灣人利益的決定，否則花了再多的錢，如果方向錯誤，也換不得真正的和平。只會拖累台灣財政，苦果由全民承擔。

馬英九還說，「賴總統，看看你不斷推崇的高市首相，接到川普總統的電話後，昨天對台灣議題說法和態度丕變，還沒體認到台灣在國際局勢上的艱難處境嗎？靠人不如靠己，現在兩岸官方往來近乎斷絕，只剩包括我在內的民間人士奔走，藉著各領域的交流，希望維持兩岸人民之間的善意，為兩岸和平留一線生機。難道賴總統連這些僅存的善意橋梁都要砍斷嗎？」

他並呼籲，如果立法院沒有廢除「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，民間進行兩岸交流，合憲合法，而且有助於降低緊張，符合台灣老百姓利益，請賴總統放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境。

