馬英九身體微恙！缺席馬習會10週年研討會 致詞內容曝光

馬英九因為感冒缺席「馬習會10週年研討會」。（翻攝馬英九臉書）

馬習會10週年之際，今（7日）下午舉辦的「馬習會10週年研討會」，原定出席的前總統馬英九卻不克出席，馬辦曝光原因，是因為他感冒了。

馬英九基金會今上午表示，馬英九原定出席該研討會，但因為感冒身體微恙，加上醫師建議在家休養，避免傳染給與會貴賓，所以他改透過臉書發出致詞稿，將不出席。

好自豪！ 馬英九回憶「馬習會」：突破重重障礙

馬英九致詞稿中，再次強調自豪的「馬習會」一事。他回憶，10年前他與習近平先生突破重重障礙，在大批媒體記者見證下，握手長達81秒，雙方會晤共進晚餐，為兩岸搭起了一座和平大橋。

「我要藉此機會感謝中共中央總書記習近平先生」馬英九表示，習當年以極大的魄力與決心，和他一起促成了歷史性的兩岸領導人會晤。馬稱這為兩岸留下珍貴的遺產，如今回顧起來是「兩岸交流制度化」的最高實踐，兩岸的和平與穩定，讓兩岸人民都受惠。

轟民進黨路線害兩岸關係倒退 馬英九：懸崖勒馬

馬英九認為，自己任內為兩岸帶來和平穩定，但話鋒一轉他痛批前總統蔡英文、現任總統賴清德政策、路線有問題，他呼籲賴總統立即「懸崖勒馬」，回到10年前馬習會的基礎，讓兩岸遠離戰爭。從改善兩岸現有關係著手，進而維護區域穩定。

馬英九聲稱，台灣主流民意已不再接受「抗中保台」，民意希望兩岸和解、兩岸和平，希望政府專心處理基本民生與經貿問題。同時他還期許國民黨新任主席鄭麗文能夠無畏推動兩岸交流，恢復國共兩黨對話，再次為兩岸民眾謀福祉，為中華民族謀振興。

