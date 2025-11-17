馬英九轟高市早苗躁進 賴清德：在野黨應尊重日本政治
日本首相高市早苗日前提及，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中方不滿，前總統馬英九也批高市「躁進」。總統賴清德今（11/17）呼籲國內的政治人物，特別是在野黨，應該要尊重日本國內本身的政治，不宜負面解讀日本的政治工作。
日本首相高市早苗日前在國會答辯時提及，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中方不滿。馬英九在臉書發文，批評高市早苗言行躁進，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢，而且難免讓人產生日本右翼軍國主義的復辟聯想。
賴清德今上午出席國家檔案館開幕典禮，被問及藍營批評日本首相高市早苗躁進，賴清德表示，美國駐日本大使已經公開發表聲明，肯定高市早苗在國會的發言有助於美國跟日本關係的增進，也有助於區域的和平穩定，呼籲國內的政治人物，特別是在野黨，應該要尊重日本國內本身的政治，也應該要注意到區域的發展，不宜負面解讀日本的政治工作。
