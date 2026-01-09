馬英九近照驚見「書架藏激情畫面」！嘴對嘴熱吻全拍…網急了

政治中心／綜合報導

前總統馬英九和夫人周美青結婚48年，夫妻倆過去多次被目擊有趣互動畫面，像是周美青抱怨馬英九「奇怪耶你」、在台上壓馬英九的頭向民眾致謝，甚至被拍到一臉嫌棄看馬英九吃紅豆餅，相關片段至今仍不時被翻出討論。有趣的是，馬英九日前分享近況照時，被眼尖網友身後竟擺放與夫人「嘴對嘴激吻照」，吸引眾多網友朝聖笑說，「後面的照片是怎麼回事？」

馬英九7日發文表示，再過一個多月即將迎來農曆春節，今年也剛好是馬年，「我姓馬，我覺得今年也算是我的年，所以特別請馬英九基金會設計限量新年小物，有興趣的朋友可以到馬英九基金會的Instagram看看！」只見馬英九先是拆下門口2025年掛歷，並掛上印有「驫」字的2026掛曆，最後再以此為背景合照，整個人看上去精神奕奕、氣色極好。

馬英九曬出馬年掛歷。（圖／翻攝「馬英九」臉書）

有趣的是，眾人焦點全在馬英九身後書架上的2個相框。1張是在2008年國慶晚宴上，馬英九因忘情張大嘴吃紅豆餅，一旁周美青皺眉露出嫌棄表情；另1張同樣在2008年，2人出席國民黨舉辦的情人節音樂會，在眾人慫恿下嘴對嘴親吻。因此畫面曝光後，不少網友都笑說，「後面的照片也太有趣了吧」、「請問馬總統，後面的照片是怎麼回事」、「我愛紅豆餅」。

馬英九身後的照片意外成為亮點。（圖／翻攝「馬英九」臉書）

















