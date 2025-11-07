馬英九遵醫囑「避免傳染」不去了！缺席馬習會十周年研討會 致詞全文曝

記者陳思妤／台北報導

馬英九日前出席國民黨「抗戰勝利暨台灣光復80週年」座談會。（圖／翻攝畫面）

前總統馬英九今（7）日下午原訂要出席「馬習會十周年研討會」，但因為感冒，醫生囑咐要他在家休養，也避免傳染給與會貴賓，因此宣布不克出席。致詞稿則改在臉書發文，他呼籲總統賴清德懸崖勒馬，回到10年前馬習會的基礎，更期許國民黨主席鄭麗文，無畏推動兩岸交流，再次為兩岸民眾謀福祉，為中華民族謀振興。

馬英九基金會今天表示，馬英九原定今日下午出席「馬習會十周年研討會」，因身體微恙（感冒，醫囑在家休養，也避免傳染給與會貴賓），故下午不克出席。原定發表之致詞稿，改以臉書發文。

馬英九稱，感謝中共中央總書記習近平先生，當年以極大的魄力與決心，和他一起促成了歷史性的兩岸領導人會晤。這場會晤為兩岸留下珍貴的遺產，特別是在十年後的今天回顧，這是「兩岸交流制度化」的最高實踐，兩岸的和平與穩定，讓兩岸人民都受惠。

馬英九說，他要再次呼籲總統賴清德，應立即懸崖勒馬，回到兩岸共同的政治基礎，回到10年前馬習會的基礎，讓兩岸遠離戰爭。腳踏實地，努力耕耘，從改善兩岸現有關係著手，進而維護區域穩定。臺灣主流民意已不再接受「抗中保臺」，民意希望兩岸和解、兩岸和平，希望政府專心處理基本民生與經貿問題。

同時馬英九也期許，鄭麗文帶領的新的中國國民黨團隊，能夠勇敢站在臺灣民眾的利益，繼續無畏推動兩岸交流，恢復國共兩黨對話，為臺灣民眾穩定兩岸情勢。未來如果國民黨能再次執政，能夠回到十年前「馬習會」的互信與基礎，再次為兩岸民眾謀福祉，為中華民族謀振興。

馬英九臉書全文如下：

十年前的今天，我和習近平先生突破重重障礙，在新加坡見面，在全球超過百家國際媒體、六百位記者見證下，握手長達81秒。這是當時兩岸分治66年來，首次兩岸領導人會晤，雙方坐下來對談兩岸和平的未來，會談後共進晚餐，為兩岸搭起了一座和平大橋。

這場會晤備受國際各界肯定，各國政府都表示肯定與支持。美國國務院發言人柯比（John Kirby）聲明，「美國歡迎兩岸領導人會面及兩岸關係近年來的歷史性進展，臺灣和平與穩定符合美國的重大與長期利益」。日本官房長官菅義偉說，日本期待兩岸直接對話，和平解決問題。歐盟則發表聲明，「馬習會令人鼓舞，展現兩岸和解過程中所建立的互信。」

2018年6月，美國總統川普與北韓領導人金正恩會晤，也參考了「馬習會」模式，地點選擇在新加坡。這些都顯示，兩岸領導人會面，有互信、能和平，解決彼此爭端，緩和區域緊張，影響力是全球性的。不只兩岸好，對整個區域情勢，世界局勢也好。

我要藉此機會感謝中共中央總書記習近平先生，當年以極大的魄力與決心，和我一起促成了歷史性的兩岸領導人會晤。這場會晤為兩岸留下珍貴的遺產，特別是在十年後的今天回顧，這是「兩岸交流制度化」的最高實踐，兩岸的和平與穩定，讓兩岸人民都受惠。

兩岸交流制度化，在「九二共識，反對臺獨」的共同政治基礎上，從海基、海協兩會的互動，到兩岸事務機關陸委會、國台辦見面，再到最高領導人會面，積極推動各項合作與交流。兩岸並簽訂了23個協議，涵蓋人民生活各個面向，我很自豪地說，在我八年總統任內，曾為兩岸帶來和平穩定。

遺憾的是，從蔡英文前總統開始，民進黨政府提出不符合臺灣民眾利益的「抗中保臺」政策，兩岸關係邁入低迷狀態，交流幾乎中斷。到現任的賴清德總統更變本加厲，發表「新兩國論」與「境外敵對勢力」說，違反中華民國憲法的兩岸定位，更將兩岸關係進一步推入谷底。

賴總統的臺獨路線，遭美國學者批評為「魯莽領導人」〈Reckless Leader〉，為兩岸關係乃至整個區域情勢帶來高度不穩定，連帶讓世界局勢動盪。看到賴總統被批評，我非常感慨，為何「馬習會」十年後，臺海情勢從不可能發生戰爭，到今天變成英國經濟學人雜誌所稱的「全球最危險的地方」？

我要再次呼籲賴總統，應立即懸崖勒馬，回到兩岸共同的政治基礎，回到10年前馬習會的基礎，讓兩岸遠離戰爭。腳踏實地，努力耕耘，從改善兩岸現有關係著手，進而維護區域穩定。臺灣主流民意已不再接受「抗中保臺」，民意希望兩岸和解、兩岸和平，希望政府專心處理基本民生與經貿問題。

同時我也期許鄭麗文主席帶領的新的中國國民黨團隊，能夠勇敢站在臺灣民眾的利益，繼續無畏推動兩岸交流，恢復國共兩黨對話，為臺灣民眾穩定兩岸情勢。未來如果國民黨能再次執政，能夠回到十年前「馬習會」的互信與基礎，再次為兩岸民眾謀福祉，為中華民族謀振興。

