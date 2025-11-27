馬英九開砲！批賴讓台灣陷入「準戰爭狀態」

▲中共對台軍事威脅不斷，總統賴清德26日宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆元）的追加國防預算，預計2030年前目標達 GDP的5%。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣1.3兆元的國防預算，並提出所謂「守護民主台灣國安行動方案」，甚至一度脫口，中共2027年要完成武統。前總統馬英九認為，賴清德的這些舉措，幾乎已形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。

​馬英九沉重表示，他認為賴清德正在將台灣民眾劃分為所謂的「中國台灣」與「民主台灣」，並準備對未來進行兩岸交流的政黨與民間團體，採取嚇阻甚至具體的措施。對此，馬英九表達悲哀之情。他回顧自身擔任中華民國總統期間，兩岸擁有前所未有的和平與繁榮，共簽署了23項協議，包括至今民進黨政府仍在享受紅利的《兩岸經濟協議架構》（ECFA）。

​馬英九強調，在他總統任內，國防預算僅為賴清德政府的五分之一，但當時全世界沒有人認為兩岸會打仗。他質疑，兩岸關係之所以演變至此，是賴清德對國際情勢與兩岸關係的判斷出了相當大的問題。馬英九指出，賴清德完全沒有考慮和解對話的路徑，只是一味地堆疊軍事採購與動員對抗情緒，而其代價最終卻必須由全體台灣人民來承受。

​馬英九並以日本首相高市早苗的言行為例，佐證賴清德的局勢誤判。他提到先前曾批評高市早苗的躁進行為不符台灣利益，也違反美日安保架構，並警告賴政府不該盲目捲入。在美國總統川普與大陸領導人習近平通話後，致電高市早苗，高市隨即宣布「日本沒有立場認定台灣地位」。馬英九認為，此事足證他的擔憂沒有錯，即美國不希望局勢升高，日本被迫修正立場。

​馬英九再次呼籲賴清德，務必要以民為念，做出真正符合台灣人利益的決定。他警告，如果施政方向錯誤，即使花再多的錢也換不來真正的和平，只會拖累台灣財政，最終讓苦果由全民承擔。馬英九也反問賴清德，難道還沒體認到台灣在國際局勢上的艱難處境嗎？他指出，高市接到川普電話後，對台灣議題說法和態度已發生丕變。

​馬英九進一步指出「靠人不如靠己」，在兩岸官方往來近乎斷絕的現狀下，僅剩民間人士如他本人持續奔走。他表示，正是藉由各領域的交流，才得以維繫兩岸人民之間的善意，為兩岸和平留下一線生機。馬英九呼籲，賴清德不應連這些僅存的善意橋梁都要砍斷。

​最後，馬英九向賴清德鄭重呼籲，除非立法院廢除《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，否則民間進行兩岸交流是合憲合法，有助於降低緊張，並且符合台灣老百姓利益。他懇請賴清德放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要再一意孤行，將台灣拖向絕境。

