馬英九附和中國批日本躁進 學者轟：他是台灣的叛徒

日本首相高市早苗的涉台言論，讓中國相當不滿，前總統馬英九也批評，不歡迎日本政府有躁進的言行，兩岸問題不能假手外國介入，「兩岸的中國人有智慧，也有能力和平解決彼此的分歧」。成大教授李忠憲說，馬英九就是台灣的叛徒。

李忠憲17日發文表示，馬英九這個台灣的叛徒，最近為什麼跟隨中國，跳起來大力批評日本？中國之所以對高市早苗暴跳如雷，不是因為一句政治口水，而是因為高市一語道破了北京最不願面對的戰略現實，「台灣有事＝日本有事＝美國有事」。

李忠憲提到，過去中國的對台作戰想定，都是假設日本會觀望、拖延，讓人民解放軍可以在5-7天內逼迫台灣投降；但當日本明確宣示會第一時間介入，整個劇本瞬間崩塌。因為如此一來，中國若開第一槍，不只要同時面對台灣與琉球、還會直接把美軍拉入戰局。

李忠憲分析，這不是高市早苗的挑釁，而是中國長年對日外交的挫敗被揭穿，因此北京現在的強硬反應，本質上不是在罵日本，而是在反射性地對自己的失敗做出過度補償。

李忠憲強調，有趣的是，中國越恐嚇，越讓日本民意更加清楚誰才是區域最大的威脅，也讓台日關係從「半地下」走向「半地上」。「在這個時代，講清楚，反而是最大的清醒」。

