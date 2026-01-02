馬英九馬年春聯即起北中南7地開領 馬：貼這張效果絕對驫驫的

前總統馬英九親筆馬年春聯今起全國７地開領。截自馬英九臉書



記者周志豪／台北報導

馬年將屆，依循慣例，前總統馬英九上午在臉書以「頭條消息」公布新一年馬年春聯「八方風雨辭青蟒、擊壤歌衢望驊騮」，並自誇這這不是一張普通的紅紙，是民眾的過年萬用神器，今年貼這張，效果絕對驫驫的。

馬英九在發文中還自嘲，雖然自己屬虎，但馬年「這是我的年」。

馬英九表示，自己終於等到跟自己姓氏一樣的年份，所以特別推出這款「SSR級・全方位物理性防禦結界」馬年開運限定春聯，據（不負責）實測，將此馬年「雙馬合璧」春聯貼在門口，將引發諸多神奇功效。

馬英九舉例，包括啟動話題記憶消除術「被動技能」，讓親戚踏入半徑5公尺內，腦中有關「薪水、對象、買房、催生」等話題記憶會突然消除，轉而討論「欸~今年這個春聯是什麼意思？」（強制轉移焦點）

此外，馬英九說，自己的馬年春聯還有偏財運微量爆擊「增益效果」，紅到發光的馬式加持，自帶200%屬性加成。財神路過絕對會佇足許久，打牌自摸機率提升，對手也會感受到一股來自前總統凝視回眸的壓力。

馬英九也自誇，馬年春聯還有居家裝修美觀「輔助加成」，設計精美春聯，紅得喜氣洋洋，遮掩所有室內裝潢的不完美，貼上去後家裡瞬間蓬蓽生輝，風格PLUS。

馬英九更以「馬維拉」稱號自嘲，表示多年認證國民救援王，為張貼該版馬年春聯民眾背下所有鍋，只要世界還有不如意、便當少雞腿、辦公室Wi-Fi訊號太差或單身萬年，「只要你不隨便挑釁，別擔心，通通怪我」。

馬英九說，馬年春聯具背鍋救援擔綱的「安心保證」技能，「看一眼春聯，你會發現，有個男人一直默默的你在身後（背鍋），是不是覺得很有安全感？」

馬英九馬年春聯即起可在北（馬英九基金會、台北市議員李明賢服務處、台北市議員張斯綱服務處、桃園市議員朱珍瑤服務處）中（彰化縣議員曹嘉豪服務處）南（台南市議員林燕祝服務處、立委陳菁徽服務處）7地免費領取。

