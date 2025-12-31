馬英九「三中案」二審仍無罪 馬辦批：綠追殺逾10年浪費司法資源
前總統馬英九被控賤賣中視、中廣、中影股權的「三中案」，一審馬英九等5人均無罪，今（31日）二審宣判，馬英九再獲判無罪。針對高等法院判決結果，馬英九辦公室表示，馬英九非常欣慰，也感謝司法公正，感謝法官秉公審判，還他清白。
馬英九辦公室今指出，馬英九在政壇多年，一向清廉自持，無論任何立場的民眾，都肯定他的操守，本案業經台北地方法院、台灣高等法院審判，均證明馬英九經得起檢驗，也符合國人對馬英九的認識與信任。
馬英九辦公室強調，本案由民進黨發動，特定媒體與檢調人員配合追打多年，結果是證明馬英九的清白，沒有一毛錢流入自己口袋。過程中時任主席馬英九一再要求一定要合法，也實現國民黨退出媒體的承諾。最重要的是國民黨身為當事人，也不認為利益受損。
馬英九辦公室表示，令人遺憾的是。這麼清楚的事情，民進黨卻可以追殺超過10年，浪費司法資源，徒增社會內耗，受到影響與傷害的絕對不只馬前總統一人。而看到民進黨依然故我，還在以司法手段整肅追殺政敵，讓人搖頭嘆息。
馬英九辦公室呼籲，社會各界應站出來，反對民進黨再用「東廠」手段，迫害政治對手，破壞社會信任。馬前總統希望自己是最後一個被這樣對待的政治人物，更期待台灣社會能展現正直善良的力量，大家一起向前走。
