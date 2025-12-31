馬英九「三中案」二審無罪 趙少康：對他真的很不公平

記者楊佩琪／台北報導

「三中案」二審仍判無罪，趙少康替馬英九經歷近20年訴訟，感到很不公平。（圖／記者楊佩琪攝）

自特偵組偵辦起，纏訟近20年的「三中案」31日高等法院二審宣判，仍判決前總統馬英九無罪。對此，中廣前董事長趙少康表示，不應該因為政治立場，便入人於罪，雖然一、二審馬英九皆無罪，但過程中的身心折磨，對一個人會造成很大傷害，對馬英九實在很不公平。

趙少康表示，當年特偵組偵辦三中案，他自己就被傳喚好幾次，簽結後，地檢署又重啟調查，他前前後後被傳喚至少7、8次，祖宗八代、銀行帳戶、收入來源都被調查得清清楚楚，最後證明就是被加了莫須有的罪名。

趙少康並表示，馬英九一毛錢也沒放入口袋，卻一再起訴他，不是欲加之罪是什麼？當時就是因為廣電法規定，必須在期限內處理，如果不處理就會被罵，處理了也要被罵，對馬英九和被牽扯的其他人實在很不公平。

趙少康強調，雖然馬英九一審、二審都獲判無罪，但整個訴訟過程，包括身心的折磨，對一個人來說是會造成很大的傷害，他真的希望以後不要再有為政治理由故意入人於罪的情形發生。

