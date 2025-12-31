馬英九「三中案」二審維持無罪 馬辦：反對民進黨再用東廠手段

前總統馬英九「三中案」上訴二審，今再宣判無罪。（本刊資料照）

前總統馬英九捲中視、中廣、中影等「三中案」，一審無罪，全案再上訴，高等法院經過4年的審理後，今（31日）二審宣判，維持無罪判定，不過蔡正元二審仍有罪，判刑3年6月。對此，馬前總統辦公室稍早表示，感謝司法公正，感謝法官秉公審判，還他清白。

前總統馬英九「三中案」二審維持無罪判定，稍早馬前總統辦公室做回應，指馬前總統在政壇多年，一向清廉自持，無論任何立場的民眾，都肯定他的操守，本案業經台北地方法院、台灣高等法院審判，均證明馬前總統經得起檢驗，也符合國人對馬前總統的認識與信任。

廣告 廣告

馬前總統辦公室強調，本案由民進黨發動，特定媒體與檢調人員配合追打多年、追殺超過10年，浪費司法資源，徒增社會內耗，民進黨以司法手段整肅追殺政敵，讓人搖頭嘆息。

馬前總統辦公室最後呼籲，社會各界應站出來，反對民進黨再用「東廠」手段，迫害政治對手，破壞社會信任，指馬前總統盼自己是最後一個被這樣對待的政治人物，更期待台灣社會能展現正直善良的力量，大家一起向前走。

馬前總統辦公室聲明稿：

對高等法院判決結果，馬前總統辦公室今（31）日表示，馬前總統非常欣慰，也感謝司法公正，感謝法官秉公審判，還他清白。

馬前總統辦公室指出，馬前總統在政壇多年，一向清廉自持，無論任何立場的民眾，都肯定他的操守，本案業經台北地方法院、台灣高等法院審判，均證明馬前總統經得起檢驗，也符合國人對馬前總統的認識與信任。

馬前總統辦公室強調，本案由民進黨發動，特定媒體與檢調人員配合追打多年，結果是證明馬前總統的清白，沒有一毛錢流入自己口袋。過程中當時的馬主席一再要求一定要合法，也實現國民黨退出媒體的承諾。最重要的是國民黨身為當事人，也不認為利益受損。

馬前總統辦公室表示，令人遺憾的是。這麼清楚的事情，民進黨卻可以追殺超過10年，浪費司法資源，徒增社會內耗，受到影響與傷害的絕對不只馬前總統一人。而看到民進黨依然故我，還在以司法手段整肅追殺政敵，讓人搖頭嘆息。

馬前總統辦公室呼籲，社會各界應站出來，反對民進黨再用「東廠」手段，迫害政治對手，破壞社會信任。馬前總統希望自己是最後一個被這樣對待的政治人物，更期待台灣社會能展現正直善良的力量，大家一起向前走。

更多鏡週刊報導

約女網友回家約會「反被下藥迷劫」 20多歲正妹被逮！拘捕照火辣身材反成焦點

昔30張無碼寫真外流！童顏巨乳攝影師6年後回來了 網看傻：越來越犯規

「每次都無套」王文洋滾床20多歲嫩妹認定屬實 開價10億驗DNA認父結果出爐