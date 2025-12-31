馬英九「三中案」再獲無罪金鐘罩護身 承辦檢察官開噴：替國家追回24億元、起訴書上網公評

[FTNN新聞網]記者吳政峰／台北報導

台北地檢署認定前總統馬英九2005年、2006年擔任國民黨主席期間，涉賤賣中影、中廣、中視等黨產，2018年依違反《證券交易法》特別背信、非常規交易等罪提起公訴。一審台北地院2021年間判無罪，二審高等法院本月31日再判無罪，馬英九形同金鐘罩護身。承辦「三中案」的檢察官同日向FTNN表示，全案損害高達72億餘元，檢方替國家追回24億元，「時間雖然會讓國人淡忘事實的真相」，但起訴書已公開上網，相信國人自有公評。

北檢當年籌組辦案團隊偵查三中案，認定馬英九等人賤賣黨產，「不法暴利進入特定人的私囊」、「不法利得總價72億元(其中中影部分共計24億元，已依起訴書所載金額繳還國庫)」，涉犯非常規交易等罪，提起公訴。部分小組成員31日得知二審判決無罪的結果後，循線向FTNN透露心聲。

承辦檢察官指出，馬英九等人賤賣三中，造成國民黨百分百持股的中投、光華兩間公司損害高達72億9174萬9716元，其中很多暴利都進入特定人的口袋，經過北檢起訴以後，這些不法利得及物品已陸續返還國庫，目前總價值高達近24億元，對國家實質利益及無形文化資產的價值無法估計。檢察官起訴該案，符合社會公平與正當性無庸置疑，相信國人自有公評。

北檢2018年7月9日起訴三中案後，黨產會經依起訴書認定的事實，於2021年9月17日與中影公司達成和解，讓國家取回9億5千萬元入庫，並追回「梅花」、「八百壯士」、「飲食男女」、「人間四月天」等330部屬於國人共同記憶，並耳熟能詳的電影、戲劇作品版權返還國庫(總值高達14億675萬1000元)，兩者總價將近24億元

「時間雖然會讓國人淡忘事實的真相」承辦檢察官表示，但起訴三中案事證詳盡，全文762頁、51萬餘字的起訴書詳述全案犯罪事實，檢附卷宗3百餘宗、扣得文件資料246宗及錄音光碟數百片等事證，已陸續把該案相關新聞稿、新聞簡報及起訴書節本等集結出書，並把相關事證、起訴書、一、二審補充理由書、論告書及上訴書等數千頁以上的內容依法刊登網路，在公開透明的陽光下，歡迎國人上網瀏覽並自為公評

檢察官說明，三中案所涉犯罪金額龐大，所造成的總損害高達72億餘元，偵辦期間卻屢屢遭受不實資訊干擾偵查，全案犯罪事實嚴重損害國家社會公平正義，不僅僅是不當處分國民黨黨產的問題，更是對國家社會資源與財產公平正義的重大戕害。中投、光華當時分別是資本額高達349億及132億元的公開發行公司，吸取投資大眾資金，負有依法經營的社會責任，資產絕非國民黨所私有。

中投、光華亦向金融機構申請借款、發行商業本票，及以發行公司債等方式，向金融機構及社會投資大眾籌集資金，到三中案交易前的2005年6月30日，未清償債務餘額分別高達120億2200萬元、68億7,100萬元，至2005年12月31日，仍各有96億6192萬元、67億1900萬元的債務尚未清償。兩公司的財務狀況及財產處分事項，涉及公司員工、債權人及一般投資大眾權益，足以影響證券市場的穩定及社會金融秩序。

檢察官強調，馬英九處分三中案時並無急迫性，其非常規交易的行為已使特定人獲取不法暴利，並使中投等公司蒙受72億元重大損害，但二審判決卻說當時國民黨處分三中案，是為了符合《廣電法》規定，然當時國民黨並無退出媒體經營的急迫性，馬英九2005年12月28日於國民黨第17屆中常會第16次會議，亦明確表示，「儘管法律上並沒有明文規定，…所以我們沒退出也沒關係。」二審對於檢察官起訴的事證均避重就輕或略而未論，令人遺憾。

本案源於北檢認定馬英九等人賤賣三中給特定人士，2018年依非常規交易等罪起訴馬、時任國民黨行管會主任委員及中投公司董事長的張哲琛、時任國民黨行管會副主任委員及光華公司總經理的汪海清、前國民黨立委蔡正元等人，一審北院判依《刑法》業務侵占、《商業會計法》不為記錄致生不實等罪判蔡正元3年6月刑，馬英九等其餘被告無罪；二審高院31日維持蔡正元3年6月刑、餘被告無罪的判決。

依照《刑事妥速審判法》第9條規定，若一、二審均判無罪，只有在「判決所適用之法令牴觸憲法」、「判決違背司法院解釋」、「判決違背判例」等三種極端情形下才能上訴第三審，換言之，即便高檢署提起上訴，但馬英九已吃下無敵星星，有金鐘罩護體，幾乎可斷定將全身而退。

