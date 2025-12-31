馬英九「三中案」再獲無罪金鐘罩護身 承辦檢察官開噴：替國家追回24億元、起訴書上網公評
[FTNN新聞網]記者吳政峰／台北報導
台北地檢署認定前總統馬英九2005年、2006年擔任國民黨主席期間，涉賤賣中影、中廣、中視等黨產，2018年依違反《證券交易法》特別背信、非常規交易等罪提起公訴。一審台北地院2021年間判無罪，二審高等法院本月31日再判無罪，馬英九形同金鐘罩護身。承辦「三中案」的檢察官同日向FTNN表示，全案損害高達72億餘元，檢方替國家追回24億元，「時間雖然會讓國人淡忘事實的真相」，但起訴書已公開上網，相信國人自有公評。
北檢當年籌組辦案團隊偵查三中案，認定馬英九等人賤賣黨產，「不法暴利進入特定人的私囊」、「不法利得總價72億元(其中中影部分共計24億元，已依起訴書所載金額繳還國庫)」，涉犯非常規交易等罪，提起公訴。部分小組成員31日得知二審判決無罪的結果後，循線向FTNN透露心聲。
承辦檢察官指出，馬英九等人賤賣三中，造成國民黨百分百持股的中投、光華兩間公司損害高達72億9174萬9716元，其中很多暴利都進入特定人的口袋，經過北檢起訴以後，這些不法利得及物品已陸續返還國庫，目前總價值高達近24億元，對國家實質利益及無形文化資產的價值無法估計。檢察官起訴該案，符合社會公平與正當性無庸置疑，相信國人自有公評。
北檢2018年7月9日起訴三中案後，黨產會經依起訴書認定的事實，於2021年9月17日與中影公司達成和解，讓國家取回9億5千萬元入庫，並追回「梅花」、「八百壯士」、「飲食男女」、「人間四月天」等330部屬於國人共同記憶，並耳熟能詳的電影、戲劇作品版權返還國庫(總值高達14億675萬1000元)，兩者總價將近24億元
「時間雖然會讓國人淡忘事實的真相」承辦檢察官表示，但起訴三中案事證詳盡，全文762頁、51萬餘字的起訴書詳述全案犯罪事實，檢附卷宗3百餘宗、扣得文件資料246宗及錄音光碟數百片等事證，已陸續把該案相關新聞稿、新聞簡報及起訴書節本等集結出書，並把相關事證、起訴書、一、二審補充理由書、論告書及上訴書等數千頁以上的內容依法刊登網路，在公開透明的陽光下，歡迎國人上網瀏覽並自為公評
檢察官說明，三中案所涉犯罪金額龐大，所造成的總損害高達72億餘元，偵辦期間卻屢屢遭受不實資訊干擾偵查，全案犯罪事實嚴重損害國家社會公平正義，不僅僅是不當處分國民黨黨產的問題，更是對國家社會資源與財產公平正義的重大戕害。中投、光華當時分別是資本額高達349億及132億元的公開發行公司，吸取投資大眾資金，負有依法經營的社會責任，資產絕非國民黨所私有。
中投、光華亦向金融機構申請借款、發行商業本票，及以發行公司債等方式，向金融機構及社會投資大眾籌集資金，到三中案交易前的2005年6月30日，未清償債務餘額分別高達120億2200萬元、68億7,100萬元，至2005年12月31日，仍各有96億6192萬元、67億1900萬元的債務尚未清償。兩公司的財務狀況及財產處分事項，涉及公司員工、債權人及一般投資大眾權益，足以影響證券市場的穩定及社會金融秩序。
檢察官強調，馬英九處分三中案時並無急迫性，其非常規交易的行為已使特定人獲取不法暴利，並使中投等公司蒙受72億元重大損害，但二審判決卻說當時國民黨處分三中案，是為了符合《廣電法》規定，然當時國民黨並無退出媒體經營的急迫性，馬英九2005年12月28日於國民黨第17屆中常會第16次會議，亦明確表示，「儘管法律上並沒有明文規定，…所以我們沒退出也沒關係。」二審對於檢察官起訴的事證均避重就輕或略而未論，令人遺憾。
本案源於北檢認定馬英九等人賤賣三中給特定人士，2018年依非常規交易等罪起訴馬、時任國民黨行管會主任委員及中投公司董事長的張哲琛、時任國民黨行管會副主任委員及光華公司總經理的汪海清、前國民黨立委蔡正元等人，一審北院判依《刑法》業務侵占、《商業會計法》不為記錄致生不實等罪判蔡正元3年6月刑，馬英九等其餘被告無罪；二審高院31日維持蔡正元3年6月刑、餘被告無罪的判決。
依照《刑事妥速審判法》第9條規定，若一、二審均判無罪，只有在「判決所適用之法令牴觸憲法」、「判決違背司法院解釋」、「判決違背判例」等三種極端情形下才能上訴第三審，換言之，即便高檢署提起上訴，但馬英九已吃下無敵星星，有金鐘罩護體，幾乎可斷定將全身而退。
更多FTNN新聞網報導
跨年夜悲劇！高雄貨車輾斃機車騎士 駕駛崩潰：已經開很慢了
撐不過跨年！台東泰源監獄50歲毒犯「獄中暴斃」 送醫搶救無效身亡
花蓮玉里山區命案！28歲女全裸陳屍公墓「頸部勒痕、身上輪胎痕」 男友涉重嫌遭移送
其他人也在看
一頁式詐騙廣告金主曝光 竟是14家物流公司｜#鏡新聞
許多民眾被一頁式廣告吸引下單，最後卻被騙。刑事局中部打擊犯罪中心，持續追查發現這些一頁式廣告，竟然是國內物流公司付的廣告費。警方拘提14家業者到案，他們才坦承是幫境外公司找廣告平台並且繳付2億多元費用，因此也成為詐騙案幫凶，警方依法將人送辦。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 44
9年黃昏姊弟戀悲劇收場！女「鹽酸燙皮」喊救命送醫 住進加護病房
吵架吵到命都沒了！台南市一名蔡姓男子與孫姓女友於30日發生爭吵，一氣之下，朝對方身上潑灑鹽酸，隨即持刀自傷送醫不治。根據附近鄰居表示，2人平時相處無異狀，也不常聽到爭吵聲，沒料到這次吵架，就釀成一死一傷悲劇，孫女被送往成大醫院救治，目前還在加護病房治療中。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 3
別亂點！ 點光明燈5大禁忌一次看 做錯恐「保佑到別人」
燈是元神的象徵，佛經中以「燈」象徵內心光明、智慧如光。因此，「光明燈」一般寓意照亮前途，並祈求平安吉祥；而不滅的燈火則象徵破除黑暗、開啟智慧、福壽增長。無論佛教、道教、基督教、天主教、一貫道或民間宗教信仰，大眾對於點燈的功德，皆是歡喜樂見的，因為光明即代表順暢、如意、能量、智慧。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 2
推「整車行李」搭捷運遭拒載 男與站務員爆口角
台北市 / 林志純 蔡銍湣 報導 近期台北捷運不平靜，昨（30）日晚間8點多中山國小站，一名男子和站務員爆發口角衝突！原來他推了整整一推車的物品，還有一個大行李箱要搭捷運，被站務人員拒載，男子不滿大吼大叫，站務員緊急通報警方處理，看到捷運又有人鬧事，也讓民眾神經緊繃。而其實北捷針對行李大小早就有規範，民眾務必遵守，避免影響他人權益。男子VS.員警說：「哪有這種垃圾啦，(好了啦，證件先拿出來啦)。」男子情緒激動，指著站務人員破口大罵，好幾名員警就怕衝突擴大，將人團團包圍不敢大意，男子VS.員警說：「(幫我簽一下名)，我的目的就是拿東西出來而已嘛，(OK，了解了)。」男子繼續碎碎念，火氣還是不小，因為他搭捷運被拒載，行李還被暫時保管，捷運站傳來吵鬧聲，也讓民眾神經緊繃，記者蔡銍湣說：「當時男子推著一整車的行李，就堆放在捷運站的角落，結果被站務員拒載之後，(男子)不滿和站務員爆發衝突。」昨日晚間8點多，台北捷運中山國小站，男子推車載滿滿，還有一個大行李箱，放在捷運站角落，接著就離開現場，站務員依規定暫時保管，結果男子又返回站內，站務員告知需依規定領取，但行李超量拒絕載運，男子不滿爆發口角衝突，能帶多少行李搭捷運，北捷其實早有規範。長度須在165公分內，長寬高總和不超過220公分，且自行保管不妨礙他人，男子自稱要去擺地攤，行李裡有不少工藝品，警方目測沒有危險物品，就讓男子離開，民眾說：「體貼一下公務(站務)人員，因為最近大家都很敏感啊，又是這個時間。」民眾說：「不能怪捷運局任何的員工，因為他們有他們的基本原則。」大眾運輸不是私人貨車，帶太多行李不僅占空間，影響他人權益，男子無法接受大鬧捷運，敏感時刻也驚動警方到場。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前 ・ 5
北車再傳突發狀況 男喊"火車出軌"在車站內四處逃竄
社會中心／莊立誠 張智凱 台北報導明天就要跨年了，台北車站又出現突發狀況！下午兩點多，一名男子搭乘板南線到北車，沿途按消防警鈴，還拿出自製的告示單，大喊〝火車出軌〞，站務人員不敢大意，隨即對他噴灑辣椒水，沒想到這名男子，卻開始在車站內四處逃竄，最後被警方壓制在地，依恐嚇公眾現行犯，移送台北地檢署。台北車站裡，一陣騷動，一名身穿卡其衣的男子，不停大聲囔囔，情緒相當激動。在手扶梯上，和站務人員你追我跑，嘴裡還說著自己要去中山站，就怕又波及其他旅客，發生傷人案，支援警力不敢大意，迅速到場，拿出辣椒水，將人壓制在地。抓人過程中所噴灑的辣椒水，導致整個空間充滿濃濃刺鼻味，不少民眾咳個不停，趕緊捂嘴住口鼻。目擊者說，他是往這邊到那邊去，到那個售票亭那邊。還有人提到，好像有個男的，他衝過去然後在那邊，我們也看不清楚。台北車站再傳意外事件。（圖／翻攝畫面）事發就在台北市中正區，週二下午兩點多，一名男子搭乘捷運板南線，前往台北車站，就在他走出車廂前，竟突然按下消防警鈴，遭到站務人員制止後，不聽勸，還二度按鈴。過程中，男子激動咆哮，大聲呼喊，還說自己要去中山站，甚至拿出自製的告示單說〝火車出軌〞，疑似想製造恐慌。鐵路警察局臺北分駐所長洪金德表示，台北車站地下三樓三鐵共構處，有民眾大聲咆哮，本分局員警獲報，立即趕往現場，因該男子於捷運站內，任意按壓火警鈴造成民眾恐慌，經台北捷運站員制止不聽，遂對其噴灑辣椒水制止。台北車站再傳意外事件。（圖／翻攝畫面）1219的攻擊事件，才剛發生不久，如今台北車站再傳意外事件，讓警方和乘客，全都繃緊神經。原文出處：跨年前一天不平靜！北車再傳突發狀況 男喊「火車出軌」遭站務員噴辣椒水 更多民視新聞報導嫌公車聊天吵遭情侶嗆"去包車" 婦人揚言要殺人!嫌講話聲音太大被情侶反嗆 41歲女1句殺了妳被告恐嚇紅衣女在捷運大喊「不准開」乘客嚇瘋 高雄警持盾牌急奔現場民視影音 ・ 1 天前 ・ 6
立院三讀勞保條例 政府撥補法制化、負最後支付責任
（中央社記者陳俊華台北2025年12月30日電）立法院會今天三讀修正通過勞保條例，將政府撥補法制化，明定若遇當年度保費收入少於支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助；勞保財務由中央政府負最後支付責任，且至少每3年檢討財務。為使勞保制度永續經營，行政院會日前通過勞工保險條例第66條、第69條文修正草案，並函請立法院審議。現行條文並未將政府撥補列為勞保基金來源，三讀通過條文增訂，勞保基金來源包含政府撥補金額、其他財源挹注及相關收入。三讀通過條文明定，關於政府撥補金額，在修正條文施行後，由中央主管機關依政府財政及勞保財務狀況，每年編列預算撥補，若遇到當年度保險費收入少於保險給付支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助。三讀條文也明定，勞工保險財務由中央政府負最後支付責任，自修正條文施行後，中央主管機關應至少每3年檢討勞保財務。為避免債務免責規定損及勞工權益、勞保基金財務，三讀通過條文增訂，勞保保費、滯納金排除債務免責相關法律，而修正條文施行前有未繳清保費及滯納金事實者，應適用排除債務免責規定，勞保局並依規定暫行拒絕給付，經繳清欠費後，勞保局應依規定發給。另外，為避免勞工紓困貸款撥付後成為強中央社財經 ・ 1 天前 ・ 28
離譜! 滅火器鋼瓶"從天降" 保全22樓往下狂丟辯稱:無聊
社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導真的是太危險了，竟然有滅火器鋼瓶從天而降，還不止一支！新北板橋一處社區，有一名保全，陸續把8支滅火器鋼瓶，從22層樓高的頂樓往下丟，砸到隔壁頂樓和住戶遮陽板，所幸沒有造成人員傷亡，但已經讓周遭居民嚇壞了，警方到場處理，保全竟然說，砸滅火器是因為〝無聊〞，訊後被依社維法裁處。員警趕到社區，主委趕緊解釋，原來接獲住戶投訴，竟然有人把滅火器砸了下來，遮陽板凹一個大洞，住家裡頭也遭殃，實在超級傻眼。離譜! 滅火器鋼瓶"從天降" 保全22樓往下狂丟辯稱:無聊。（圖／民視新聞）這處社區就位在新北板橋，原來有社區保全在27號到29號之間，從22層樓高的地方，陸續丟了8支滅火器鋼瓶，分別散落在各棟的頂樓，警方詢問他原因，保全竟然回應，是因為一時無聊。據了解，這名保全16號才剛來，和住戶並沒有任何糾紛或衝突，但來不到一個月，就因為所謂的〝無聊〞，亂砸滅火器，訊後被依法送辦。離譜! 滅火器鋼瓶"從天降" 保全22樓往下狂丟辯稱:無聊。（圖／民視新聞）請人來保護社區安全，結果保全變成危險製造者，還好沒砸到人，才用社維法裁處，但警方也強調，如果出意外，或丟到馬路上，絕對難逃公共危險罪。原文出處：22樓高往下狂丟8支滅火器鋼瓶 新北社區保全遭逮辯稱：無聊 更多民視新聞報導看守所爆性侵！深夜陶醉聞舍友私處味道 手指直插進屁股最後的早餐！老友相約空中聚會碰撞墜毀 火球吞噬雙亡苗栗最貪鄉長跑了！刑期累加近500年、弊案破百樁 竟搭機逃香港民視影音 ・ 1 天前 ・ 18
【年末勞權不要忘】老闆可以不發年終獎金嗎？ 勞動部揭符合1情況就算違法
2025即將落幕！不少企業會發放年終獎金慰勞員工整年的辛勤，倘若企業今年不發放年終獎金合法嗎？此外，若勞工離職或被資遣，還能領到年終獎金嗎？勞動部一次解答合法性、申訴管道，讓勞工年末安心領權益。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
苗栗三灣前鄉長涉貪、撈1289萬元…一審刑期創紀錄！二審首開庭人間蒸發
苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強涉數百件弊案、收賄1289萬元，案件曝光後，曾遭羈押，起訴移審後獲100萬元交保；一審於今年出爐，被認定涉犯134次罪刑，刑期分別為10個月至10年6個月不等，若採一罪一罰，恐達499年。案件上訴二審，未料開庭時，温志強並未出庭，經查，人早在2個多月前就搭機出境香港，涉嫌棄保潛逃，後續是否沒入保金、發布通緝，待合議庭檢視卷證資料裁定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
鳳梨彩球遭扯下亂扔 水果店"祭懸賞"抓凶手
社會中心／洪巧璇、蔡承翰 新北報導許多店家開幕營業時，都會掛上２顆紅色鳳梨形狀的裝飾品，象徵好運旺旺來，祈求生意興隆，不過在新北市三重地區，就有一間新開幕的水果店，鳳梨彩球被人無故扯下、隨意扔棄，店家氣得把監視器畫面PO上網，祭出紅包懸賞，要找出破壞的民眾。人行道上，兩名男子有說有笑的經過店門口前，走著走著，右邊的黑衣男子突然伸手，把頭頂上的紅色彩球扯下來，連看都不看，就直接往旁邊隨手一扔，當成垃圾在丟，但這可是店家用來慶祝店面開幕的裝飾品，意義非凡。民視記者洪巧璇：「這間水果店才剛開幕兩個月，原本在招牌上面掛了兩顆鳳梨彩球，沒想到卻被民眾扯了下來，現在只剩一顆，孤零零的掛在招牌上面。」新北市三重的這間水果店今年10月才開幕，掛鳳梨是取台語諧音旺來，希望好運旺旺來，結果無緣無故被扯掉，民俗專家就認為，這對店家來說是大忌。手癢？無聊扯下店家「鳳梨彩球」 民俗專家：觸霉頭（圖／民視新聞）遭毀損店家：「就是覺得很莫名其妙，我一開始以為是風吹的，是人為的我就很生氣，無聊吧就去扯它，沒有一定要追究啦，我是希望他可以本人來道個歉。」民眾雖然只弄壞一個，但傳統民俗喜歡雙數，寓意好事成雙，民眾恐怕得要賠給店家兩個，或是雙數才有誠意。民俗專家廖大乙：「鳳梨把它抓下來就是代表這是壞彩頭，多帶幾顆兩顆四顆掛回去，讓他（店家）可以好彩頭啦。」律師周雅文：「扯下之後該裝飾品，已經無法再使用的話，恐怕會構成毀損罪如果不構成毀損，但是如果有髒污需要清潔的話，也可以透過民事訴訟來求償清潔費用。」手癢？無聊扯下店家「鳳梨彩球」 民俗專家：觸霉頭（圖／民視新聞）民眾路過，無聊扯下鳳梨彩球，雖然無傷大雅，但被這麼一扯，對店家來說恐怕是好彩頭變成觸霉頭。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：手癢？無聊扯下店家「鳳梨彩球」 民俗專家：觸霉頭 更多民視新聞報導屏東傳槍響！槍砲案男拒捕 警開10多槍逮人「葳老闆」周品均現身北院！遭前夫控加重毀謗 周：只想以自身經驗鼓勵他人中共圍台軍演今實彈射擊 侯友宜：不分黨派團結一心面對民視影音 ・ 1 天前 ・ 3
涉洗錢225億、豪宅堆滿名牌包 「雨刷」3000萬交保｜#鏡新聞
多年前職棒假球簽賭案，組頭「雨刷」蔡政宜被許多球迷恨之入骨，沒想到他出獄後卻未見悔改，被查出跟中國籍妻子，設立水房助博弈集團進行跨國洗錢，經手金額高達逾225億元，夫妻涉嫌得手近2億元。橋頭地檢署昨偵結起訴，對蔡政宜求刑10年徒刑，12/30移審法院後，諭知3000萬元交保，並限制出境、出海，實施電子監控。鏡新聞 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
最後善行！男子腦死家屬忍痛器捐 40多個家庭重燃希望
一名中年男子日前路倒送醫搶救後呈現腦死狀態，其姊、弟決定以器官捐贈方式為親人完成生命最後善行，成功捐出肝臟、兩顆腎臟、皮膚與骨骼組織，將造福超過40位病人。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
「三中案」纏訟7年！馬英九二審無罪、僅蔡正元判3年半
政治中心／綜合報導前總統馬英九捲入的三中案，2025年最後一天，二審判決維持一審見解，宣告無罪，回溯事件是在2005年，馬英九任國民黨黨主席期間，涉嫌賤賣中影、中廣、中視股權及舊黨部大樓，造成國民黨損害72.9億元，檢方依違反證券交易法等罪嫌共起訴多人，不過只有前立委蔡正元被依業務侵占被判3年半，高檢署將研議提起上訴。記者vs.前總統馬英九（2018.）：「（總統要不要為自己的清白說個話。）」前總統馬英九，捲入三中案，纏訟7年，2025年最後一天二審判決出爐！台灣高等法院行政庭長王屏夏 ：「維持被告馬英九等三人無罪的結論，華夏、中視、中影、中廣公司以及國民黨舊黨部大樓交易，沒有違反公開發行公司取得，或處分資產處理準則。」高院判決無罪，不過回顧整起事件，爆發在2005年，時任國民黨主席的馬英九，涉嫌低價賤賣中視、中影、中廣等黨產，造成國民黨損失72.9億元，遭民進黨團柯建銘等人2006年告發，2014年特偵組簽結，2018年檢方又重啟調查，2021年馬英九和時任中投董事長張哲琛、總經理汪海清，一審三人獲判無罪，但整起事件到了二審，只有當時接手中影的前立委蔡正元，被指控利用中影股權交易機會侵吞公司資產，把錢拿來付房貸、裝潢等費用，維持原判3年6個月、沒收2億3919萬元。國民黨副主席蕭旭岑：「馬前總統對高等法院的判決，表示欣慰，感謝司法的公正，感謝法官秉公審理，還他清白。」前立委蔡正元：「檢察官也完全不忌諱啊，他幾乎等於是開口講，我只要咬馬英九我就沒事，為什麼叫我咬馬英九呢，他說馬英九賤賣黨產給我，二審定讞我會堅守崗位到最後一天，跟他投降免談。」針對三中案二審判決，國民黨副主席蕭旭岑稱馬英九表示欣慰。（圖／民視新聞）蔡正元聲稱當年馬英九要他救黨產，他接手中影，還扛中影的7億債務，如今卻成了三中案唯一有罪被告，直播親上火線稱會堅守崗位，反觀被判無罪的張哲琛，律師走出法庭神情一派輕鬆。張哲琛委任律師丁昱仁：「當事人對於二審結果，感到非常欣慰，而且這也是在我們原本理想的範圍中，他非常的高興。」前立委蔡正元成為三中案唯一有罪被告。（圖／翻攝自蔡正元YT）律師黃帝穎：「全案只有中影的部分，蔡正元被判刑，這部分違反經驗法則，尤其賤賣是事實，卻無高層相關負責人來進行法律上責任的追究，那這個部分，檢察官是有權上訴，也尊重檢察官上訴的權利。」但對於這樣的結果，高檢署不服研議上訴，三中案未完待續。原文出處：「三中案」纏訟7年！馬英九二審無罪、僅蔡正元判3年半 更多民視新聞報導鄭麗文有夠扯！竟要綠營「接受九二共識迎和平」 徐國勇氣炸開嗆蔡英文怨陳其邁吃冰不揪！全場「猛刷1句」拒絕：怕爆…政院出手了！藍白強推「反年改」法案 今遞狀聲請釋憲民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
三中案二審馬英九等3人仍獲判無罪 高院：檢方證據不足證明有罪
中國國民黨前主席馬英九等人涉低價出脫三中及舊黨部大樓，遭檢方依違反證交法等罪起訴，一審判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪，檢方提起上訴，台灣高等法院今天判決「上訴駁回」，認為檢察官所提證據不足證明馬英九等3人有何非常規交易、特別背信、背信等犯行，因此判決無罪。可上訴。高檢署表示，將研議提起上訴。馬英九辦公室回應，馬英九非常欣慰，也感謝司法公正，感謝法官秉公審判，還他清白。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前 ・ 432
【年末勞權不要忘】年終獎金何時發？年前離職後還能領年終嗎？4大常見問題一次看
年末將至，不少勞工在年前轉職，但也擔心離職後是否能領年終獎金。勞動部提醒，只要勞資有約定，離職或資遣勞工仍可主張權益，離職預告期也算在職。此外，若年終獎金屬「獎勵性質」，是否納入投保薪資也有規範。《Yahoo股市》整理2026年終發放時間、離職勞工領取權益及投保薪資等4大常見問題及解答。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
跟家人全鬧翻！藝人曹西平家中猝逝 沒人處理後事將司法相驗
據了解，曹西平平時與乾兒子住在三重河邊北街住處，而吳男29日晚間10時許返家，發現曹西平倒臥屋內、明顯死亡，身上已有屍斑且僵硬，吳男忍痛放棄急救，享壽66歲。曹西平遺體現已被送到板殯，他在家排行老四，上有三哥哥和一弟弟，但他生前與家人「全鬧翻」，警方聯繫其家屬...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
曹西平猝逝哥哥不處理後事將司法相驗 乾兒子哀痛求家屬「讓四哥安息」
66歲藝人曹西平，昨（29日）深夜被發現猝逝新北市三重家中，乾兒子JEREMY到家發現時，他已死亡多時，救護人員到場確認，遺體已經僵硬並出現屍斑，乾兒子因此放棄急救，改由警方處理，但原本應是行政相驗程序，卻因為曹的胞兄表示不願處理後事，警方將啟動司法相驗程序。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
101跨年煙火估吸20萬人潮 8醫護站不夠！北市出動4組機動救護
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台北101跨年煙火每年都吸引大量人潮湧入，今年更預估有20萬人次將聚集於市府周圍。台北市衛生局今（31）日強調，為了因應可能的緊急醫療任務，衛生局已整備8站醫護站醫療人力，9部救護車之後送就醫量能，並增加了4組「機動巡檢救護人力」，有救護人員隨身攜帶醫療衛材，於市府周圍場域來回徒步巡視，隨時提供服務。 「2026台北...匯流新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
撞死人後肇逃!2遺體慘遭多車輾過 1涉案駕駛落網
中部中心/蔡松霖、林子翔 雲林台中報導在雲林縣元長鄉，昨天（30日）發生一起超離奇死亡車禍！，一名單車騎士與一名機車女騎士，2人遭撞擊後，又被輾壓，遺體支離破碎！警方抽絲剝繭追查，兩人到場時間，相距8分鐘，研判至少有兩輛車涉及肇逃！警方窮追不捨找到涉案第三車，是一輛載甘蔗大貨車，疑似輾過2人，駕駛已被檢警拘提、偵訊。雲林元長離奇雙屍案追肇逃者。涉案駕駛落網之後，提供出行車紀錄器，看得到天色昏暗、視線不很清楚，車子就這樣輾過一堆散落物，車體還因此彈跳嚴重搖晃！都壓到東西了，駕駛都不用停下來察看，是輾到了什麼嗎？他一路往前離開，直到警察找上門！再把畫面，仔細看一次，左邊有一輛自小客車，飛速開過去後，肇事車的右前方，出現一堆散落物，檢警研判，那是女騎士與機車，左前方也有一堆散落物，恐怕就是男騎士與腳踏車！雲林元長離奇雙屍案追肇逃者。案發在30日清晨五點多，台19線雲林元長後湖村路段，李姓單車騎士、與李姓女機車騎士，先後被撞倒後又被輾壓，遺體血肉模糊，一度無法確認身分。警方抽絲剝繭，先確定死者身分，又在30日晚間八點多，拘提65歲的載甘蔗貨車駕駛，初步釐清，駕駛到達時，兩人已倒臥，駕駛應該沒有撞倒人，但是輾過2人後肇逃！問題來了，警方調查，單車與機車，一前一後騎到當場，兩者差8分鐘，是怎麼會被在同一地，分別被撞到？難道是，單車騎到內線，先被撞到，第一輛車肇逃？過了8分鐘後，第二輛車因為閃倒在地上的單車，往外線去撞到機車，然後第二輛車也肇逃？第三車甘蔗車，再輾過2人？李姓單車騎士，生前到處"撿銅鐵"，維持最基本的生活。李姓女機車騎士，一大早騎車到北港上班，卻在離家約10分鐘路程處出車禍。檢警持續要追另外至少兩位的肇逃駕駛，還2位死者公道。原文出處：雙屍離奇車禍...兩騎士相隔8分鐘被撞 遺體遭多車輾過 死因待釐清 更多民視新聞報導崙山苦茶油牧師溫光亮 遇重大車禍不治身亡啥？三重毒駕撞死警「判刑18年6月」 高院今「撤銷發回」理由曝光了離奇! 前後差8分鐘出現 雲林元長2騎士"同地遭撞慘死"民視影音 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
曾提醒科技監控！ 前鄉長涉貪「遭判499年」疑棄保潛逃
苗栗縣 / 綜合報導 苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強，因為涉入129件收賄案，一審被重判499年，二審開庭時，人沒到場，疑似棄保潛逃，原來他早就搭機前往香港，這個案子，8月一審宣判時，檢察官就已經提醒法院，應加強科技設備監控，如今人卻跑了，民眾質疑，法官的防範作為，是不是應該積極一點。舉起鏟子主持鄉公所辦公廳舍動土典禮，他是苗栗三灣鄉前鄉長温志強，因為涉及收賄1289萬元，包含工程與人事在內總共有129件，一罪一罰累加刑期，一審依貪污罪判刑499年2個月，上訴二審後温志強沒有到高分院法庭，法官調入出境紀錄，才知道他已經在10月底搭乘飛機前往香港。温志強目前不知去向，疑似棄保潛逃，地檢署強調，這個案子起訴後法院已經審理3年，今年8月一審作出判決後，地檢署除了馬上提出上訴，而且還發文提醒法院，對於貪污被告應該加強科技監控。苗栗地檢署主任檢察官劉偉誠說：「檢察官於10月13日上訴補充理由書，向法院主張，應對被告實施科技設備監控，當時被告尚未出境。」法官審理後，裁定温志強100萬元交保，沒有限制出境，温志強失聯2個多月行蹤成謎，民眾認為法官的防範作為應該要更積極一點。民眾說：「被判那麼多年表示他犯案這個紀錄有很多，要限制他出境限制他出海甚至要控制他的行動。」温志強的行蹤檢警還在追查，是否要沒入保證金發布通緝，法院認為，還要等合議庭檢視卷證資料，再做裁定。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話