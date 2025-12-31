馬英九「三中案」維持無罪 徐巧芯批昔北檢辦案不公不義：不正訊問證人套話

前總統馬英九在三中案中，二審維持無罪。對此，國民黨立委徐巧芯表示，過去北檢用了非常多不正訊問的方式，試圖從證人套出對馬英九不利的話。（資料照／李智為攝）

前總統馬英九遭控在國民黨「三中」及舊中央黨部交易案中涉嫌賤賣黨產，高等法院今（31日）宣判二審結果，馬英九維持無罪。對此，國民黨立委徐巧芯表示，過去北檢用了非常多不正訊問的方式，試圖從證人套出對馬英九不利的話；尤其某週刊每週都會出刊一篇，只對馬英九不利的相關事證報導，如今前民眾黨主席柯文哲案是故技重施而已。

國民黨副主席、前馬英九基金會執行長蕭旭岑今受訪時說，民進黨在三中案中，結合媒體、檢調、政治力量追打馬英九，將近10年的時間，事實證明這樣的手法，已經成為台灣的亂源，所以馬英九也希望自己是台灣最後一位遭受到如此對待的政治人物。

蕭旭岑呼籲，台灣社會各界應該站出來，反對民進黨政府用東廠的手法迫害政敵，台灣必須要向前走，不能夠讓政治追殺繼續內耗整個台灣社會，這是馬英九誠懇的呼籲，也希望賴清德能夠聽得進去。

蕭旭岑說，相信馬英九的案子給台灣社會很深刻的啟發，為什麼如此清廉、操守禁得起檢驗的政治人物，還要經歷將近10年的折磨？還要經歷民進黨結合政檢媒的龐大邪惡力量迫害？

蕭旭岑說，他黨政治人物目前也被這樣對待，希望台灣的司法能夠秉持公正態度來審理，還給社會一個清淨的空間。而徐巧芯受訪時也表示，三中案審理時，她是馬英九的發言人，當時跟北檢的對峙從來沒有少過。北檢用了非常多不正訊問的方式，試圖從證人嘴巴中，套出對於馬英九不利的話。

徐巧芯說，加上當時某週刊也是每週都會出刊一篇，只對馬英九不利的相關事證報導，對馬英九有利的相關事證則完全沒有報導，「這有沒有聽起來很像柯文哲案呢？有沒有很像高虹安案呢？就是如此」。現在的柯文哲案跟高虹安案，都只是故技重施而已，所以馬英九能夠再次被判無罪，她覺得非常欣慰。

徐巧芯指出，馬英九作為一個被告，從一開始被起訴到現在，這麼長的時間，歷經多少折磨、出了多少次的庭、付出了多大的成本。尤其是社會上民眾對其各種冷嘲熱諷，還有民進黨的不實評論及批評，對馬英九而言是多麼委屈。

徐巧芯強調，感謝司法能夠還給馬英九一個公道，但對於過去北檢在辦三中案時的不公不義，她算是半個當事人，所以會永遠銘記在心。希望檢察官未來辦案時，不要用政治辦案的方式，也感謝法官能夠合理地審查三中案，還給馬英九公道與清白。



