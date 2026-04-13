馬英九：周美青不會介入公務

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馬英九文教基金會13日召開臨時董事會，因未達法定人數無法開會。基金會聲明指出，針對前執行長蕭旭岑、王光慈財政紀律問題，會計師發現帳目出現不明台商捐款，但沒有入帳，若真有此事，將明顯違反財政紀律。不過，調查小組成員之一的董事李德維認為，在未獲得正反雙方說法、資料及完成相關調查前，「我們不會妄下定論」。蕭旭岑則表示，尊重董事會調查與最終結果，他不會再發表意見。

馬英九昨指出，臨時董事會是他個人決定要召開的，他並直言包括妻子周美青及其他家人「不能、也不會介入我的公務」。

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馬英九基金會針對與蕭旭岑的財務風波，傳出董事會指派的3人小組未取得事證，無法啟動調查，基金會駁斥，指代理執行長戴遐齡已於3月27日董事會中，詳細報告初步調查所得人證與事證，並列入會議紀錄，會後也提供給全體董事，作為3人調查小組查證依據。

基金會表示，律師昨於董事會報告中認定，違反財政紀律的重大事證相當明確，且會計師也提出基金會的帳目調查報告，內部調查事證中出現來源不明的所謂「台商捐款」，會計師事務所表示並無入帳紀錄，如真有收受「台商捐款」，就有違反財政紀律的確切事證。

不過，李德維昨受訪指出，董事們多認為，在尚未調查清楚前開董事會，「沒有特別的意義」；據他了解，其他幾位董事均未參加昨日董事會。

李德維說，3人小組成立後即要求基金會提供相關資料，但顯然與基金會的認知有落差，他不想深究基金會的資料是「什麼時候提供、提供哪些部分」。李表示，3人小組與董事們立場一致，都是希望讓事件明白而清楚，「而不是在未聽取正反雙方說法前就做出結論」。

對於基金會聲明提及來源不明的台商捐款，李德維指出，相關內容在3月27日董事會的財務報告中已提出，但目前仍未能聽到告訴人及相關當事人的說法，資料也尚未完整掌握，在未完成相關調查前，不會妄下定論，將待資料齊備後再判斷。

蕭旭岑昨日接受廣播專訪則回應，他已離開基金會，相關爭議尊重董事會調查與最終結果，他不再對此議題發言。「不過已聽聞有關單位介入調查」；蕭提到，除了他本人外，這次隨國民黨主席鄭麗文赴大陸的訪團成員「每一個都被調查」，認為「已有公權力介入」。