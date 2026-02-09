即時中心／温芸萱報導

日本眾議院大選昨（8）日落幕，自民黨在日相高市早苗領軍下，以316席大勝，超過總席次2/3，創戰後單一政黨最多席次紀錄，被視為歷史性勝利。而曾質疑高市「台灣有事」言論的親中派議員岡田克也，此次選舉慘失議員席次，無緣國會。就有台灣網友更發現，岡田過去曾與前總統馬英九握手，網友笑稱「死亡之握」仍在持續發威，財經專欄作家印和闐指出，親中派的出局早在握手那刻就注定。

日本昨日舉行眾議院大選，計票結果出爐，465個席次中，由高市早苗帶領的自民黨單獨拿下316席，超過總席次的三分之二（310席），創下戰後單一政黨取得最多議席紀錄，被視為一場歷史性勝利。

值得注意的是，親中派議員岡田克也曾於去年11月，對高市早苗「台灣有事」發言提出強烈質疑。但在此次選舉中，岡田克也慘踢鐵板，未能連任國會議員，失去議員身分。

有台灣網友則指出，岡田克也曾與我國前總統馬英九握手，引發熱議。財經專欄作家「印和闐」今天在臉書PO出兩人握手的照片，並酸說，「日本的親中派是怎麼出局的？很多事在握手的那一刻就已經決定了，後面再多的言語都是枉然。」





原文出處：快新聞／馬英九「死亡之握」再現！日親中政要岡田克也無緣國會

