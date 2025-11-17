馬英九、洪秀柱圍剿高市早苗 賴清德回應了

▲對於前總統馬英九、國民黨前主席洪秀柱輪番批評日本首相高市早苗，賴清德表示應該尊重日本國內政治，不宜負面解讀日本政治工作。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前一席「台灣有事」發言，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，而此番言論包括前總統馬英九與國民黨前主席洪秀柱輪番批評。對此總統賴清德今（17）日表示，就連美駐日大使都公開發表聲明肯定高市早苗發言，呼籲國內政治人物，特別是在野黨， 應該尊重日本國內本身的政治，「不宜負面解讀日本的政治工作」。

對於藍營政治人物連番抨擊高市早苗「管太多」，賴清德表示，美駐日大使公開發表聲明，肯定高市早苗在國會的發言，有助於美日關係增加，也有助區域和平穩定，因此呼籲國內政治人物，特別是在野黨， 應該尊重日本國內本身的政治，也應注意區域的發展，「不宜負面解讀日本的政治工作」。

此外賴清德也說，中國對日本進行複合式攻擊，嚴重衝擊印太和平穩定，呼籲國際社會持續關注，也呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，應該回到以規則為基礎的國際秩序軌道上，對區域的和平穩定與繁榮發展才有幫助，「請中國三思」。

