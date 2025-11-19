馬英九、洪秀柱批評高市早苗！國台辦注意到了：和大陸同胞一道共創統一

記者陳思妤／台北報導

除了中國氣炸轟高市早苗之外，馬英九跟洪秀柱也相繼批評高市早苗（組合圖）

日本首相高市早苗表態「台灣有事就是日本有事」，挺台的態度讓中國氣炸，沒想到，前總統馬英九竟跟著一起批評高市早苗「躁進」，國民黨前主席洪秀柱也大嗆，關日本人什麼事？對此，國台辦今（19）日表示，有注意到島內有關人士的呼聲，希望廣大台灣同胞站在歷史正確的一邊，做堂堂正正的中國人，堅決守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族復興的美好未來。

高市早苗表示，台灣有事就是日本有事，恐將構成「存亡危機事態」，屆時日本能行使集體自衛權。這番話不僅讓中國國台辦、中國國防部、中國外交部相繼開嗆，馬英九也發文稱，看到高市早苗的躁進言行，錯誤引用「集體自衛權」，兩岸問題不能假手外國介入，「兩岸的中國人有智慧，也有能力和平解決彼此的分歧。

洪秀柱更嗆，以鄰為壑，「台海的事，關妳日本人什麼事？」完全暴露出日本軍國主義餘毒未除的本質。

國台辦今天舉行例行記者會，對於馬英九跟洪秀柱相繼批評高市早苗，國台辦發言人朱鳳蓮回應，「我們注意到島內有關人士的呼聲」，台灣問題是中國人自己的事，應該也只能由兩岸中國人自己來解決，高市早苗公然發表涉台挑釁言論，粗暴干涉中國內政，「我們堅決反對、絕不容忍」。

朱鳳蓮嗆，「日本膽敢介入台海事務，我們必將迎頭痛擊，徹底粉碎其侵略圖謀」。她還說，希望廣大台灣同胞站在歷史正確的一邊，做堂堂正正的中國人，明辨是非、奉義而行，和大陸同胞一道堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，堅決守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族復興的美好未來。

