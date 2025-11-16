馬英九、洪秀柱批高市早苗涉台言論 吳沛憶反嗆：完全沒有國際政治常識
記者盧素梅／台北報導
針對日本首相高市早苗近日有關「台灣有事」的發言，引發中、日關係緊張，前總統馬英九批評過於躁進、前國民黨主席洪秀柱則直接反問「台海事務，關妳日本人什麼事？」對此，民進黨立委吳沛憶今（16）日痛批，不知道為什麼馬英九、洪秀柱到現在還可以完全沒有國際政治常識的言論，「他們這樣言論是要把支持我們的朋友推開，到底是對台灣好，還是在幫中國講話，實在讓人一頭霧水。」
日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」議題再度發表重要講話，認為若台灣遭武力侵略，日本可能判定「存立危機事態」行使集體自衛權，引發中日關係緊張。馬英九隨即在臉書發文指出，最近看到高市早苗的「躁進言行」，錯誤引用「集體自衛權」；洪秀柱更直接發文嗆聲：「台海的事，關妳日本人什麼事？」兩人目前臉書雙雙被網友灌爆。
對此，吳沛憶上午出席「總統盃全民運動賽事－街舞大賽」後受訪時表示，「我覺得馬前總統好像有點沒有常識」。她認為，台灣的安全就關乎整個印太區域和平穩定，是國際政治的基本常識，不只日本首相高市早苗這麼說，在很多國際上的論壇已經討論很多年。
吳沛憶並批評，不知道為什麼馬英九、洪秀柱到現在還可以完全沒有國際政治常識的言論，甚至被質疑「你們是台灣人嗎？」因為所有台灣人都會希望在國際上有更多盟友與台灣站在一起，但他們這樣言論是要把支持我們的朋友推開，到底是對台灣好，還是在幫中國講話，實在讓人一頭霧水。
