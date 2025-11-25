馬英九、洪秀柱批高市早苗 凌濤不能接受：為何罵關心台灣安全的日本

凌濤不解為何黨內會批評高市早苗「台灣有事」言論。（鏡新聞）

日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國不滿，祭出暫停日本水產進口施壓，我國總統賴清德為此特別大啖日本海產品相挺，展現台日友好；不過國民黨部分人士卻抨擊高市，馬英九、洪秀柱更重話譴責高市「躁進、不負責任」。同黨的桃園市議員凌濤看不下去，24日公開在政論節目表態：「為何要罵關心台灣安全的日本？」直言不能接受「一些先進」一天到晚罵日本。

國民黨前主席洪秀柱日前砲轟高市：「台海的事，關妳日本人什麼事？」又批她的言論不負責任、冒進，將台灣推向危險邊緣；前總統馬英九也表示，兩岸問題不能假手外國介入，高市早苗的言論是極為不智的作法，也衝擊渴望台海和平穩定的台灣人利益，「我支持台日維持友好關係，但不歡迎日本政府有躁進的言行，讓台灣陷入險境」。

凌濤昨天晚間在政論節目《新聞面對面》直言，無法理解為何有黨內外人士批評日本：「你一天到晚去罵日本幹嘛？一些先進一天到晚罵日本，我是不能接受。」分析高市早苗在眾議院表示台灣跟菲律賓海域如果被封鎖，日本將有存亡危機，有可能啟動集體自衛權，「這件事代表他們對台灣安全是關心的，中國大陸一定跳腳嘛！」 凌濤接著表示，高市的立場在日本國內可能承受壓力，希望她退讓，「可是中華民國有什麼好退的？中華民國台灣就是支持所有友台的論述！現在黨內外所有批評日本友台的角色，我是看不懂啦！」吃了誠實豆沙包的發言，讓主持人謝震武嚇到直呼：「你說這些你會不會被黨紀處分？」但現場來賓一致支持他的觀點。





