馬英九、洪秀柱批高市早苗 汪浩轟：沉迷於被中共霸凌 有病要治啊！

馬英九、洪秀柱接連批評高市早苗「躁進」、「台海關日本人什麼事」，汪浩今（19）日痛批，這是典型的斯德哥爾摩症候群，「馬英九們，有病要治啊！」 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前指出，「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中國強烈不滿，但前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱卻接連批評高市早苗「躁進言行攪動台海」、「台海關日本人什麼事」。對此，作家汪浩今（19）日痛批，這是典型的斯德哥爾摩症候群，「馬英九們，有病要治啊！」

汪浩發文提及，只因高市早苗一句「台灣有事、日本有事」，中國便出手威脅日本，但日本兩大在野黨反而更挺高市，強調言論無須撤回，並直言這是重新思考「是否該依賴中國」的契機。日本政府更在北京明確宣示「高市言論不撤，日方立場不變」，因日本清楚知道，面對霸權，退一步不會換來和平，只會換來更大的霸凌。

廣告 廣告

反觀台灣某些政治人物，汪浩指出，竟把加害者當成可以取悅、討好的對象。面對中國升高武力、經濟、外交恫嚇，馬英九、洪秀柱與國民黨高層反而跳出來責備日本「躁進」、批評盟友「干預」，把台海危機重新包裝成「兩岸內政」，與北京的論調毫無二致。

「這不是中立，這是典型的斯德哥爾摩症候群」，汪浩分析，被威脅久了，把威脅當正常，把施暴者當靠山，把盟友當敵人，把民主世界的支持當成「挑釁中國」。當日本說「台灣的安全就是日本的安全」，國民黨卻說「兩岸不能假手外國」；當日本用國家安全評估台海局勢，國民黨卻用中國的話語替北京辯護，甚至有人急於主張「一國兩區」，像是在爭先表忠。

汪浩強調，台灣面臨的威脅從來不是日本、不是美國，而是中共的戰機、飛彈、封鎖與滲透，而國民黨最可怕的地方，不是與民進黨立場不同，而是早已習慣被中共霸凌，甚至沉迷於被中共霸凌，「國民黨的斯德哥爾摩症候群」，「馬英九們，有病要治啊！」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

Cloudflare大崩潰 吳靜怡揭國安警訊：境外勢力干擾 推不在籍投票哪來的自信？

黃國昌遭爆凱思資金回流自己口袋 媒體人曝背後複雜金流操盤手