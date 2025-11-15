馬英九、洪秀柱齊聲批高市早苗！周軒：絕非巧合

即時中心／温芸萱報導

日本首相高市早苗日前表示，若台灣遭武力侵略，日本可能判定「存立危機事態」行使集體自衛權，引發中日關係緊張。前總統馬英九與前國民黨主席洪秀柱今（15）日相繼批評高市言論，馬稱過於躁進，洪直接反問「台海事務，關妳日本人什麼事？」，不少網友批評二人「敵我不分」。對此，政治評論員周軒分析，兩人同時表態絕非巧合。

日本首相高市早苗日前在質詢時表示，若「台灣有事」且涉及武力侵略，日本可能會判斷為「存立危機事態」，進而行使集體自衛權，出動自衛隊，此番言論引起中國強烈反應，也使中日關係升高緊張。沒想到，前總統馬英九與前國民黨主席洪秀柱今天相繼跳出來表態，對高市言論提出批評。

日本首相高市早苗日前表示，若「台灣有事」且涉及武力侵略，日本可能會判斷為「存立危機事態」，進而行使集體自衛權。（圖／美聯社提供）

馬英九在臉書稱，高市早苗的說法過於躁進，對「集體自衛權」的引用也不夠精準，恐加劇台海緊張，他對此深表憂心。洪秀柱則態度更為激烈，直接在社群平台發文反問「台海事務，關妳日本人什麼事？」兩人言論迅速引發網友熱議，臉書留言幾乎被灌爆，不少網友批評他們「敵我不分」。

對此，政治工作者周軒也在臉書發文分析指出，兩位國民黨前主席幾乎同時間對日本首相表達不滿，絕非巧合「鄭麗文也叫不動他們」。

周軒表示，諷刺的是日本駐台代表日前才與鄭麗文會面，回顧馬英九任內的合作成果，如今馬英九便親自出來「洗臉」，對鄭麗文的努力可說是一種「當頭棒喝」，也讓她的主席之路面臨挑戰。

日本駐台代表日前與鄭麗文會面。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）

