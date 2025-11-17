馬英九「與中國同調」批高市躁進 賴清德：不宜負面解讀日本政治
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導
日本新首相高市早苗提出「台灣有事即日本有事」一說，展現堅定挺台立場；而此舉卻讓中國外交部相當氣憤，日前呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，中日對立升溫。未料，前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱竟先後與中國同口徑，指稱高市言行躁進、兩岸問題輪不到外國政客指點江山等。對此，總統賴清德今（17）日直言，在野黨應尊重日本國內政治，不宜負面解讀。
賴清德指出，中國對日本進行複合式攻擊，嚴重衝擊印太和平穩定，呼籲國際社會持續關注，且中國應該要克制，展現大國風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，回到以規則為基準的國際秩序軌道上，這樣對區域發展才有幫助，請中國三思。
針對藍營批評高市早苗「躁進」，賴清德則說，美國駐日本大使已經公開發表聲明，肯定高市早苗在國會的發言，有助於美日關係增進，也有助於區域和平穩定。因此，他呼籲國內政治人物，尤其是在野黨，應該尊重日本國內政治，也要注意區域發展，不宜負面解讀日本的政治工作。
原文出處：快新聞／馬英九「與中國同調」批高市躁進 賴清德：不宜負面解讀日本政治
