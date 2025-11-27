馬英九：賴清德形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」

前總統馬英九。（資料照）

賴清德總統昨天召開國安會議，宣布北京當局將以2027年完成「武統臺灣」為目標，推出「守護民主臺灣國安行動方案」，甚至要針對相關兩岸交流活動，對國內政黨、法人團體、民間社團建立「制度性規範」等。前總統馬英九表示，看到賴總統這些舉措，我只覺得賴總統幾乎已經形同宣布臺灣進入「準戰爭狀態」。

馬英九質疑，賴清德還要將國人劃分為所謂「中國臺灣」與「民主臺灣」，要針對未來進行兩岸交流的政黨與民間團體，開始展開相關的嚇阻甚至具體的措施，令他感到悲哀。

馬回顧他任內，兩岸擁有前所未有的和平與繁榮，雙方簽訂了二十三項協議，包括「兩岸經濟協議架構」（ECFA），到現在民進黨政府仍在享受其紅利，當時的國防預算，僅有賴清德政府的五分之一，但是全世界沒有任何人覺得兩岸會打仗。

馬英九覺得是賴清德總統對國際情勢與兩岸關係的判斷，出了相當大的問題，完全沒有考慮和解對話的路徑，只有不斷堆疊軍事採購與動員對抗情緒，但這個代價卻是全體臺灣人民來承受。

馬英九呼籲，賴清德總統一定要以民為念，做真正符合臺灣人利益的決定。否則，花了再多的錢，如果方向錯誤，也換不得真正的和平。只會拖累臺灣財政，苦果由全民承擔。「賴總統，看看你不斷推崇的高市首相，接到川普總統的電話後，昨天對臺灣議題說法和態度丕變，還沒體認到臺灣在國際局勢上的艱難處境嗎？」

馬認為，靠人不如靠己，現在兩岸官方往來近乎斷絕，只剩他以及民間人士奔走，藉著各領域的交流，希望維持兩岸人民之間的善意，為兩岸和平留一線生機。難道賴總統連這些僅存的善意橋梁都要砍斷嗎？

馬英九呼籲，如果立法院沒有廢除「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」，民間進行兩岸交流，合憲合法，而且有助於降低緊張，符合臺灣老百姓利益。請賴總統放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把臺灣拖向絕境。

