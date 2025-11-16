馬英九、邱毅偕中國攻擊高市早苗？嗆日本遇解放軍如以卵擊石、高市言行躁進...綠委轟：避談中共持續軍事壓迫是本末倒置！

近日日本首相高市早苗「台灣有事」論調激起中國強烈不滿，其中一駐日外交官還於社群發文威脅「斬脖」，中日關係陷入緊張。不過，針對此事，我國前立委邱毅卻稱日本自衛隊碰上解放軍是雞蛋碰石頭；前總統馬英九昨（15日）也發文指高市「言行躁進」、誤引用集體自衛權，更強調兩岸問題不能假手外國介入，引發外界批評。對此，民進黨立委陳冠廷批評，馬英九以北京視角評論；吳沛憶則轟馬英九「完全沒有國際政治常識」，並質疑藍營那些批評者是台灣人嗎？

高市早苗日前在日本眾議院接受質詢時表示，若中國侵略台海，造成日本存亡危機，到時將可能派出自衛隊行使「集體自衛權」介入，掀起中方不滿情緒，後續遭中國駐大阪總領事薛劍發文威脅「介入就斬脖」，引爆日本社會強烈反彈。



統派前立委邱毅針對高市早苗言論進行批評，稱高市不知遇上中國解放軍等於雞蛋碰石頭，防衛大臣小泉進次郎剛上任搞不清楚狀況，更說中國三艘航母還用不上，055四川艦就已勝過日本的加賀號、出雲號。他說，若高市再繼續折騰下去，石破茂就可以準備回鍋。



馬英九昨也於臉書發文批評，對高市早苗的躁進言行、誤引集體自衛權「深感憂心」，他稱高市積極介入台海的態度，讓人產生日本右翼軍國主義的復辟聯想，並認為正值對日抗戰80週年，敏感時刻觸動大陸內部的情緒，極為不智。



馬英九說，自己多次強調，兩岸問題不能假手外國介入，必須由兩岸自己來談，兩案的中國人有智慧，也有能力和平解決彼此的分歧。



對此，陳冠廷直言，台海局勢近年緊張，原因非常清楚，就在於中國軍機、軍艦持續擾台，跨越中線成為新常態；灰色地帶行動也不斷升級，包含網攻、間諜案、外交打壓等複合式威脅，都是真實存在的安全挑戰。他批評，馬英九把焦點放在日本，避談中國持續加大的軍事壓力，不但本末倒置也會造成國際誤解。



陳冠廷也指出，日本關切區域安全，是基於自身國家安全現實與印太局勢的判斷，而非像馬英九所說的「攪動台海」；台灣與日本近年在民主、人道、經濟與安全上形成穩固連結，這種正常的合作並非「軍國主義復辟」，而是民主國家在面對威權擴張時的必要協力。



吳沛憶日前針對此事受訪表示，台灣安全關乎整個印太區域和平穩定，是國際政治的基本常識，在很多國際上的論壇已經討論多年，「我覺得馬前總統好像有點沒有常識。」她也質疑，為何馬英九、洪秀柱到現在還能完全沒有國際政治常識，質疑「你們是台灣人嗎？」



吳沛憶表示，所有台灣人都會希望在國際上有更多盟友站在一起，如此的言論是把支持台灣的朋友推開，到底是對台灣好，還是在幫中國講話？讓人一頭霧水。

