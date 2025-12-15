馬英九「P圖同框賴清德」自嘲救援投手！王浩宇：已跟WBC檢舉盜用

政治中心／黃依婷報導

賴清德總統今（15）日上午在總統府與行政院及考試院進行國政茶敘，針對115年度中央政府總預算案的審議、《財政收支劃分法》的修法及公教年金改革等議題進行交流。然而，過去曾多次被戲稱「馬維拉」的前總統馬英九也貼出一張經過P圖的照片寫下「還要救援幾次」，卻因1爭議遭前桃園市議員王浩宇檢舉。

馬英九今日在臉書曬出一張經過P圖的照片，畫面中將投手的臉部P成自己的照片，並加上對話「我不要再當救援投手了」，一旁的教練則被P成賴清德的模樣，對方邊比劃邊說「教你上就上，還敢給我含扣」，馬英九也在該篇貼文寫下「我還要救援幾次」。

該貼文隨後也被前桃園市議員王浩宇轉發，王浩宇表示，自己已經跟WBC檢舉馬英九未經授權盜用LOGO跟圖片，隨後也發文補充「馬英九好意思說一直被拿來救援，請問是誰救援他的633？誰讓股票從3000點變快要3萬？誰推動他所謂的年金改革？」。

據了解，賴清德早在12日就強調，「年改絕對不能、也不該走回頭路」2013年，前總統馬英九曾說，年金制度是即將掉落斷崖的火車；他不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統。2016年，前總統蔡英文上任後，才開始大力推動年金改革，歷經兩年多的折衝與協調，終於為軍公教退撫基金，奠定一個世代不破產、也能延長基金壽命的基礎。

