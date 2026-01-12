馬蘭國小師生前進派出所，學習交通安全觀念與自我防護知能。

為強化學童安全意識，臺東市馬蘭國小師生前往臺東警察分局馬蘭派出所參訪活動，透過觀察警察日常工作、認識裝備及參與互動宣導，將交通規則與校園安全知識轉化為生活實踐。

臺東警察分局表示，活動過程中，員警向孩子們介紹巡邏勤務與各式警用裝備，並結合日常生活情境，進行生動的交通安全教育，也特別叮嚀學生，上下學步行經過路口時，必須隨時留意來車方向並遵守號誌，以及乘坐機車務必正確配戴安全帽，讓正確的用路觀念在孩子心中紮根，降低意外發生的風險。

廣告 廣告

除了交通規範，員警也現場示範如何應對陌生人的搭訕或不當要求，提醒學生若遇到有人給予物品或要求帶路時，應保持警覺並勇敢拒絕，並在第一時間向老師、家長或警察求助。

臺東警察分局表示，未來警方將持續與學校合作，透過多元化的宣導方式深化學生的安全觀念，與學校共同守護學童平安成長。