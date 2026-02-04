馬蘭榮家名家揮毫贈春聯 民眾即興創作共迎平安喜氣年

馬蘭榮家與民眾共迎平安喜氣年

農曆新年將至，國軍退除役官兵輔導委員會馬蘭榮譽國民之家舉辦「名家揮毫迎新春」活動，邀請知名書法家現場與長者同樂，透過手寫春聯的傳統習俗，讓榮家住民在揮毫與欣賞藝術的過程中，提早感受溫馨熱鬧的年節氣氛，並藉此傳承書法文化，增進長輩身心健康。

馬蘭榮家指出，活動邀請臺東多位畫家及書法名家參與，老師們各展所長，蒼勁有力的書法作品吸引民眾索取，現場更安排長者們親自執筆體驗練習，許多長輩即興創作，這些富含祝福的春聯將由長者帶回張貼，透過除舊佈新為生活空間增添喜氣。

馬蘭榮家表示，貼春聯象徵對未來的祈願，希望透過活動讓長輩們感受到社會的關懷與傳統節慶的幸福感，並祝福所有住民在未來的一年平安吉祥、身體健康。