馬蘭榮家攜手小鯨鯊幼兒園 共創老幼同樂時光

馬蘭榮家期末同樂會現場照

馬蘭榮譽國民之家安排替代役男參與園區內小鯨鯊幼兒園的期末同樂會，透過年輕世代的協助，讓長輩與小朋友能夠面對面交流，營造老幼共融的溫暖氛圍，讓榮家變成充滿活力的大家庭。

馬蘭榮家指出，替代役男在活動中展現服務熱忱，提前到場布置環境與排列座椅，並細心扶持行動不便的長輩就座，同時引導小朋友安全進入會場，在役男們的專業協助與引導，展現年輕人扶老關幼的服務精神。

草地上的表演活動中，孩子們天真活潑的表演讓長輩們感到開心，役男則全程在旁陪伴，隨時協助遊戲引導並安撫幼兒情緒，老中青三代同框的畫面，不僅讓長輩感受到陪伴的溫暖，也讓小朋友學習如何尊敬長輩。

馬蘭榮家表示，這次活動實踐青銀共融的理念，未來將持續推動各類代間活動，讓長輩在晚年生活中能感受到孩子帶來的活力，讓愛與溫暖在社區不斷延遞。