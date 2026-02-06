馬蘭榮家開春饗宴 老幼共融拔蘿蔔採芥菜分享幸福

孩子們在田間體驗拔蘿蔔

為迎接新春佳節，臺東馬蘭榮家舉辦開春年菜饗宴活動，結合農場收成新鮮蔬菜，並搭配善心團體捐贈年菜，邀請長輩與小鯨鯊幼兒園共同參與，體驗食農教育樂趣，感受從產地到餐桌的幸福滋味。

馬蘭榮家指出，活動由榮家附設小鯨鯊幼兒園揭開序幕，孩子們在田間體驗拔蘿蔔的樂趣，興奮的笑聲象徵帶回一整年的好彩頭，長輩則親自採收芥菜並現場烹調分享，住民們吃著自己親手種植的蔬菜，紛紛稱讚味道清甜，從食農教育中展現老少同融的美好景象。

家主任張揚興表示，開心農場不僅是生產作物的土地，更是長輩活動筋骨與寄託情感的場所，鼓勵長輩持續透過農作培養正當休閒，在勞動中強健身體、放鬆心情，希望透過多元活動能讓長輩在榮家過得更健康快樂。