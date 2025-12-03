馬術》王崇皓專注馬術成長 挑戰自我迎向國際舞台

王崇皓常赴歐洲參加比賽及訓練，感受當地每週比賽的高密度競賽環境。（圖/ 動澤運動媒體行銷提供）

運動中心/綜合報導

王崇皓起初接觸馬術僅是出於假日興趣，隨著騎乘次數增加，他逐漸投入比賽。最初只是跟隨姐姐一起騎馬玩樂，沒想到這份興趣逐漸發展成專業生涯。他從國一開始正式參加比賽，短短幾年便跨越從基礎到障礙馬術的成長階段。

在馬術生涯中，王崇皓也曾面臨高度突破的瓶頸期，尤其是在跳障礙高度從120公分到130公分之間的挑戰。這段期間，他與汗王馬術指導中心的A級教練黃柏翔一同努力，逐步重建與馬匹的信任，克服比賽中拒跳的問題。即便曾在國外訓練摔馬導致左手骨折，他也在休息數月後回到馬場繼續練習，展現出極強的毅力與心理素質。

廣告 廣告

王崇皓正式開始參賽後短短幾年，便跨越從基礎到障礙馬術的成長階段。（圖/ 動澤運動媒體行銷提供）

王崇皓擁有豐富的國際賽經驗，常赴歐洲參加比賽及訓練，感受當地每週比賽的高密度競賽環境。他指出，與臺灣相比，國外選手即便年紀小，技術與經驗成熟度高得多，也讓他在國際舞台上激勵自己持續進步。為了爭取亞運資格，他目前專注於熟悉外國賽事的馬匹特性，並提升比賽適應能力，以應對強勁對手的挑戰。

王崇皓希望持續騎馬，也把奧運放進理想目標。（圖/ 動澤運動媒體行銷提供）

雖然起初是跟隨姐姐一起學習，但兩人的專注領域不同，逐漸在不同馬場獨立發展。他對教練柏翔的訓練方式讚賞有加：雖嚴格但語氣溫和，能緩解比賽緊張情緒。他表示，自己在賽前不會刻意做紓壓準備，而是靠累積的經驗與訓練自然應對壓力。未來，王崇皓希望持續騎馬，理想目標甚至包括奧運，但最重要的是一步步提升實力，專注眼前比賽的表現。