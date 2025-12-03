馬術》16歲馬術少女陳芃蓁 從跌倒到自信堅毅之路

陳芃蓁年僅16歲，擁有豐富的國際比賽經驗。（圖/ 動澤運動媒體行銷提供）

十六歲的陳芃蓁，高一學生，從六歲首次接觸馬匹便展現出對這項運動的濃厚興趣。雖然第一次騎馬時緊張到手心全是汗，在媽媽的鼓勵下，她持續練習，從八歲開始固定訓練，一路走來從未間斷。她強調自己並非天賦型選手：「我不是天賦型的，我是一直摔、一直撞，才變得比較好。」近幾年，她的技術才開始明顯提升。

陳芃蓁在馬術生涯中也曾面臨挫折。國小六年級到國一時，由於跳障礙頻繁失誤，她曾一度想放棄，暫停練習約一至兩週，但最終在母親的支持與自我決心下重新回到馬場。即便在重大受傷後——一次摔馬導致下巴及牙齦縫十針，她仍堅持回到馬場繼續練習。她表示，當時雖有些害怕，但堅持是她走下去的唯一方式。

陳芃蓁也有豐富的國際比賽經驗，曾前往韓國和泰國參賽。她指出，與臺灣平時訓練騎乘的馬匹不同，國外的配給馬僅有30分鐘熟悉期，因此考驗她快速讀馬和適應不同性格馬匹的能力。為此，她平時練習各種難度和性格的馬，包括個性比較衝的、或是會拒跳的馬，以提升臨場應變能力。對於賽前心態，她依靠媽媽的提醒「把比賽當作平常練習，不要想太多」，保持穩定與自信。

陳芃蓁的家庭支持方式也相當特別，其實媽媽從未現場觀看她的訓練或比賽，甚至出國比賽也不同行程，而她能完全接受，並於比賽後分享成果。近期，她剛完成九月份的全運會賽事，接下來將專注於未來幾週的比賽，不急於追求長線目標。從馬場的孤獨童年到國際舞台的歷練，陳芃蓁展現出堅毅、自律與對馬術的深厚熱情，成為新一代值得期待的馬術選手。