馬警將在明日放人！黃明志「暫無證據」涉謝侑芯猝案 經紀人僅吐一句話

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志近期因捲入台灣網紅謝侑芯的命案，涉嫌毒品、謀殺罪相關，遭警方延長扣押調查。據馬來西亞「八度空間新聞網」報導，馬來西亞總檢察長杜蘇基今（12）日表示，目前暫無證據顯示黃明志涉及此案，警方將於明（13）日扣押期屆滿後釋放他。而黃明志的經紀人林郁傑稍早發聲：「謝謝大家的關心。」

目前暫無證據顯示黃明志涉及此案，警方將於明（13）日扣押期屆滿後釋放他。（圖／翻攝自臉書、IG）

回顧整起事件，在社群媒體擁有超過55萬粉絲的謝侑芯，上月在馬來西亞飯店裡驟逝，並扯出黃明志在場的消息，震驚台馬兩地娛樂圈。警方後續將該案以「謀殺」方向調查，並傳喚黃明志到案。不料，黃明志神隱2天遭警通緝，隨後在友人的陪同下，主動現身警局投案協助調查。期間，警方2度延長羈扣，並指黃明志與謝侑芯之間有「超友誼的親密關係」，曾一同入住飯店，引發外界高度關注。

隨著延扣時程將屆滿，當地警方今日表示，已完成調查報告並提呈總檢察署。總檢察長杜蘇基指出，目前沒有證據顯示黃明志涉及謝侑芯的死亡案，因此將在明天延扣期限屆滿後，將依程序釋放他，不過一旦發現新證據，有權再次對黄明志採取適當的法律行動。

