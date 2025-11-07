馬路上開趴？梧棲貨車轉彎失誤 數百箱啤酒炸裂馬路

台中市梧棲區今（7）日中午12點多發生離奇事故，一輛滿載啤酒的貨車在轉彎時因貨物綑綁不當，導致鷗翼門被撐開，數百箱啤酒瞬間「炸出」散落一地，現場滿是破裂的啤酒罐和濃郁的酒香，所幸未造成人員傷亡。

據了解，事發於中午12時許，地點在台中梧棲港埠路與台灣大道路口。一輛載滿啤酒的貨車在轉彎時，因為貨物未確實固定，車輛的鷗翼門突然被內部的壓力撐開，導致大量啤酒箱從車上傾瀉而出。現場馬路上散落著數百箱啤酒，有的完好無損，有的則已經破裂爆開，啤酒灑滿地面，整個路口瀰漫著濃濃的啤酒味。

廣告 廣告

現場一片狼藉，地上滿是超商內定價不菲的知名啤酒品牌。馬路因啤酒潑灑變得黏黏滑滑，清潔人員也需花費不少時間進行清理工作。所幸這起事故沒有造成任何人員傷亡，僅是物品損失和交通短暫受阻。

警方表示，將進一步調查這起交通事故的詳細原因，包括貨物是否超載、綑綁是否確實等問題，以釐清責任歸屬。此類貨物運送事故提醒運輸業者，貨物固定的重要性不容忽視，尤其在轉彎等路段更需謹慎處理，以免造成不必要的損失和危險。

延伸閱讀

國道2號驚魂！12個太空包掉路面 貨車司機最高罰1.8萬

影/詐團車手開車衝撞拒捕 警開搶逮20歲男女送辦

小貨車轉彎1個move雞蛋掉出來！蛋液狂噴忠孝西路