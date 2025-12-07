馬路出現超高「噴泉」！轎車撞斷消防栓 駕駛落跑

6號凌晨四點多新北市蘆洲光華路186巷口出現馬路噴泉，一輛轎車不明原因衝撞路邊消防栓，駕駛卻棄車逃逸。（圖／東森新聞）





6號凌晨四點多新北市蘆洲光華路186巷口出現馬路噴泉，一輛轎車不明原因衝撞路邊消防栓，駕駛卻棄車逃逸。

馬路上出現噴泉，水柱狂噴將近一層樓高，地點就在新北市蘆洲區光華路186巷的巷口，6號凌晨4點多有民眾路過目擊這一幕趕緊報案，而警方抵達現場，不只看到消防栓被撞斷，還有肇事車輛停在馬路中央，但是駕駛人呢他已經棄車逃逸，而在第一時間員警先通知自來水公司到場關閉自來水源，並且通報拖吊車把車頭撞毀的車輛移置保管。

廣告 廣告

初步調查車內並沒有違禁品，後續也將依照車籍資料通知車主到案說明，要釐清這車是誰開的，為什麼發生事故之後沒有留在現場而是直接落跑，後續也將調閱監視器釐清車禍發生原因。

更多東森新聞報導

太平山邊坡大坍塌！碎石滾落路面 雙向道路封閉

違停開單不滿？男子持斧怒砍女警 黃偉哲震怒：絕不寬貸

違停吃罰單惱怒！駕駛揮斧頭追砍 女警肩頸撕裂傷

