馬路又見飆車族! 車行"專門違法改裝"遭警破獲
社會中心／王毓珺 劉毓琦 新北報導
又出現飆車族了！在新北市五股街頭，陸續發生飆車案件，有多輛機車把馬路當成賽車場，警方溯源追查，發現有車行專門違法改裝車輛，還在網路上號召改車，警方兵分多路，同步在雙北地區執行拘提、搜索行動，逮捕4名嫌犯，同時還在改裝車行裡，搜出毒品K他命。
凌晨時分，大馬路上，多輛機車來回飆速競賽，甚至一度還有4輛機車，同時並肩飆車，把馬路當成賽車場，狂催引擎的巨大聲響，也讓附近民眾，從睡夢中被驚醒，氣得多次報警。
經過長期蒐證，警方兵分多路，同步在台北市士林區以及新北市蘆洲、三重等地區，執行拘提、搜索行動。
馬路又見飆車族! 車行"專門違法改裝"遭警破獲（圖／民視新聞）
看到便衣刑警闖入，躺著滑手機的女子，一臉不知所措，當場被控制住，警方也陸續查獲4名嫌犯到案。
還原整起事件，員警先是發現，有車行專門做改裝車，在網路號召改車，隨後在新北市五股區新五路一帶飆車，警方在今年1月6號，逮捕負責提供改裝車，有詐欺前科的25歲楊姓嫌犯跟21歲的李姓嫌犯，另外還有飆車同夥，21歲以及27歲的李姓嫌犯，同時還在車行發現K他命，楊姓嫌犯毒品唾液快篩呈陽性反應，也被另案偵辦。
馬路又見飆車族! 車行"專門違法改裝"遭警破獲（圖／民視新聞）
新北交大副大隊長陳冠宇：「查扣專供競速之改裝機車2輛，同時在涉案的這個改裝機車行，也查獲毒品K他命等證物，全案詢後也依違反刑法公共危險罪，毒品危害防制條例等，移請新北地檢署偵辦。」
改裝車不只危險，更可能牽扯毒品跟網路犯罪，這回警方跨單位合作掃蕩，持續向上溯源，要讓嫌犯無所遁形，改車、飆車時有多囂張，落網時就有多狼狽。
更多民視新聞報導
上演玩命關頭? 屏東轎車深夜狂飆 居民睡夢中被吵醒
飛車追逐! 2男相約賭債談判破局 雙方街頭飆車超驚險
好膽嘜走!飆仔競速逞威危公安 投警直搗巢穴
其他人也在看
又是M7！北車再傳隨機攻擊 2男大生打寶可夢「突遭無影腳踹踢」
首次上稿：01/11 12:09更新時間：01/11 12:45（更新捷警隊說明）即時中心／顏一軒、謝宛錚報導昨（10）日傍晚5時20分許，一名22歲陳姓男大生與友人在北捷台北車站M7出口旁廣場玩「寶可夢」（Pokémon）團戰遊戲時，突然遭一名45歲曹姓男子使出「無影腳」攻擊，嚇得兩人趕緊逃離現場。對此，轄區中正一警分局今（11）日說明，由於被害人不願提起告訴，因此警方將依違反《社維法》進行裁罰。民視 ・ 1 天前 ・ 23
天冷突發心肌梗塞倒臥車內！台中接送驚魂夜 6歲女童機警求救
事情發生在當日18時57分左右，女童的母親賴姓女子因男友遲遲未返家而心生不安，隨後竟接到女兒拿著陳男手機打來的電話。電話中，女童焦急地表示「阿北在睡覺，叫不起來」，但因年紀尚小，無法清楚說出所在地點。由於賴女未記下車牌號碼，擔心發生意外，立刻向台中市警局第五...CTWANT ・ 1 天前 ・ 6
新北晚間"隨機攔車砍人" 5警圍捕受傷.嫌開皮卡衝撞巡邏車
社會中心／王毓珺 劉毓琦 陳崇翰 新北報導又有隨機持刀攻擊事件！週日晚上8點左右，新北市金山一間便利商店前，一名翁姓男子雙手持刀，隨機攔停路過的車輛，作勢攻擊，附近民眾全都嚇壞了，警方獲報到場，男子還企圖衝撞巡邏車，直到警察對空鳴槍才將人制伏帶回警局，在他身上驗出毒品反應。夜間大馬路上，一名身材壯碩的男子，兩手分別拿著短刀以及鐮刀，對著路過的車輛揮砍、大聲咆哮，有駕駛嚇得倒車逃離，但沒想到男子還衝上前追車，場面相當火爆。警方獲報後，火速到場，但嫌犯絲毫不肯配合，還企圖逃跑、衝撞員警，逼得員警對空鳴槍，最終才將人攔下，壓制上銬。新北晚間"隨機攔車砍人" 5警圍捕受傷.嫌開皮卡衝撞巡邏車（圖／民視新聞）只不過圍捕過程中，有5名員警被攻擊，受到輕微擦挫傷。聲源：目擊民眾魏先生：「他是一直在那條路這樣轉圈，後來在一個紅綠燈下面，被警察攔下來，好像就是在繞，躲警察跑給警察追。」事情發生在11號晚上將近8點，新北市金山區環金、中正路口的超商前，嫌犯見到警方到場後，還駕車逃逸，途中多次迴轉、倒車，甚至衝撞巡邏車，初步了解這名44歲的翁姓嫌犯，過去是猛男秀舞者，現在則擔任保全，遭逮後警方也在車上搜出，毒品"依托咪酯"，被帶回警局仍持續失控，也被依法送辦。新北晚間"隨機攔車砍人" 5警圍捕受傷.嫌開皮卡衝撞巡邏車（圖／民視新聞）金山分局副分局長 揚昇叡：「全案後續將依恐嚇公眾、公共危險、妨害公務、違反毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦，另就其危險駕駛行為，將依違反道交條例逕行舉發。」男子的車上，甚至還載著猛男秀的招牌，究竟是因為吸毒失去控制，還是有其他原因，還有待警方進一步調查釐清。原文出處：新北「隨機攔車砍人」5警圍捕受傷 嫌開皮卡衝撞巡邏車 更多民視新聞報導最新／驚悚畫面曝光！金山毒駕男「持雙刀」作勢隨機攻擊 警圍捕抓到了動作太慢被辭退! 前員工半年後持刀埋伏"砍傷老闆娘"疑感情糾紛釀殺機！基隆45歲男遭砍 附近攤商：三年輕人匆忙逃跑民視影音 ・ 17 小時前 ・ 13
太子首腦陳志被抓、妻沒事？律師見1跡象中共恐有盤算：他還有利用價值
涉嫌經營龐大詐騙帝國的「太子集團」（Prince Group）創辦人陳志，近日於柬埔寨金邊遭逮捕，並由中國公安押解回國。柬埔寨副總理孫占托證實，此行動是中柬2國歷經數月聯合偵查的成果，柬方在修法撤銷陳志公民身分並掌握確切證據後，依先前與中方達成的協議執行逮捕移交。對此，律師陳君瑋直指，陳志妻子沒有一起被抓捕，不符合中共打貪腐的邏輯，認為背後恐怕另有盤算，引起議論。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 11
怪男被強制送醫！北車又傳隨機攻擊 2男大生蹲坐打遊戲遭踹踢
台北市1名22歲陳姓男大生，10日傍晚5時20分偕楊姓友人（21歲）坐在捷運台北車站M7出口旁廣場，一同進行寶可夢遊戲團戰時，曹姓男子（45歲）突然靠近，並對著2人出腳狠踢，陳、楊2人急忙跑離現場，並在站務人員協助下報警處理；警方到場後發現，曹男言行舉止異於常人，遂將他強制送醫治療，後續將依社維法函請簡易庭裁罰；至於曹男涉及謊報鬥毆部分，警方將依誣告罪嫌函送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
千萬退休金不是夢！她靠「新舊雙軌加勞退自提」成真 50歲起步也不晚
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導越來越多勞工為退休規劃提早起步。根據勞動部統計，去年前10月，選擇自願提繳勞退新制的勞工人數已增加近15萬人，不僅超過過...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
超扯！新北公車誤闖機車道 上班族「卡死路中」有家歸不得
即時中心／綜合報導最新！今（11）日晚間6時許，新北市板橋區大漢橋往新莊方向正值下班尖峰時刻，卻有一部大型公車竟誤闖狹窄的機車引道，導致龐大的車身當場卡在車道內，並擦撞中央分隔島動彈不得。公車也造成後方機車車流嚴重回堵，不少騎機車的下班族騎士被堵在引道上動彈不得，現場怨聲載道。警方獲報後，已立即聯繫拖吊業者到場協助，，並將針對公車駕駛周男的違規行為，依違反道路交通管理處罰條例第45條1項4款製單舉發。現場已在晚間8時排除並解除管制，恢復往來人車通行。警方獲報到場處理。（圖／警方提供）警方獲報到場處理。（圖／警方提供）原文出處：快新聞／超扯！新北公車誤闖機車道 上班族「卡死路中」有家歸不得 更多民視新聞報導屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌我已剪短我的髮！初選關鍵時刻 林岱樺感性告白：要為高雄變得更強6縣市居民注意！台水曝明日停水區域 雲林最久10小時無水用民視影音 ・ 19 小時前 ・ 3
委屈！北捷73歲清潔婦 關心廁所旅客竟遭摑掌
上個月才發生台北捷運攻擊事件，現在又有北捷清潔員遭毆打事件。新北市府中捷運站，8號下午三點多一名莊姓女子使用廁所時間過久，73歲的清潔員上前敲門關心，沒想到反遭對方辱罵，甚至動手摑掌，讓她感到相當氣憤。對此，北捷公司強力譴責暴力，將會對女子開罰7千500元。 #清潔婦#關心#旅客#摑掌東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 1
頭份清晨街頭驚傳槍響！轎車遭攔截開槍駕駛腳踝中彈送醫
苗栗縣頭份市下公園，今（12）日清晨驚傳槍響。一輛豐田轎車當街被一輛馬自達休旅車攔截，休旅車駕駛跳下車，移動到轎車副駕駛座方位，朝轎車射擊至少2槍後棄車逃逸，轎車男性駕駛腳部中彈就醫，等候開刀，警方也在場。轄區頭份警方調查，中彈受傷的轎車駕駛男性為23歲黎姓男子，自行到頭份為恭醫院就醫，另查出該槍擊自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
北市議員陳怡君詐領助理費、收賄！哽咽認罪：我不是貪心 法院今宣判
台北市議員陳怡君被控以人頭方式詐領384萬助理費，另涉以「顧問費」名義向建商收受70萬賄款，士林地檢署依貪汙、偽造文書等罪嫌起訴陳怡君等人。陳怡君庭訊時曾強調「我不是為了貪污，我只是想把服務做好」。士林地院今將於今天（12日）下午3時宣判。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 26
自然漫遊 沉浸春日浪漫風光
士林、北投擁有豐富的自然風光與人文風情，從承載百年溫泉文化的北投到具多樣生態的...信傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
輔大後門停車場驚傳砸車！ 受害運將嚇壞：被尋仇
社會中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導生財工具被砸，讓小黃運將氣炸了！地點是在新北市輔仁大學後門的一處戶外停車場，有一名運將把愛車停在這邊7天，來牽車時，發現車窗被砸破，車牌也遭到破壞，他懷疑犯案的嫌犯，可能不滿運將和與他女友走得太近，因此被尋仇！現在警方調閱監視器，要鎖定犯案對象。民視 ・ 1 天前 ・ 1
2026 必玩東京最新景點一次看！Ginza Sony Park、豐洲 teamLab新展區、高輪 Gateway City
MOOK玩什麼,YT頻道,YOUTUBE,日本旅遊,東京旅遊,GinzaSonyPark,高輪GatewayCity,teamLab 東京旅遊從來不缺話題景點，但隨著 2025 年底至 2026 年初多個新場域開幕或改造完成，這座城市再度升級成為最值得造訪的都市之一。想拍漫遊打卡照、想體驗互動藝術、想在都會腹地放慢步調、又或想愜意逛街走跳，新一波的景點名單都將帶給旅人全新印象。本篇將從銀座核心的 Ginza Sony Park 出發，到東京灣區的 teamLab 豐洲展館，以及融合購物、住宿、綠意與文創的高輪 Gateway City 逐一介紹，並從交通、營業資訊到門票細節一次整理給你。景點+ ・ 3 小時前 ・ 1
日本驚悚命案！餐廳老闆涉殺人「遺體藏牆壁」 照常營業「讓顧客伴屍用餐」
驚悚命案！日本北海道日高町一名49歲的餐廳老闆松倉俊彥，涉嫌殺害20多歲的女子，甚至還把遺體藏在餐廳的牆壁夾層，讓不知情的顧客「伴屍吃飯」，其行徑令人不寒而慄。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 發表留言
網紅住家遭闖空門！ 手機被偷靠這招找回來
社會中心／黃恩琳、張皓宇 新北報導手機放在家，竟然也被偷！受害者是在IG擁有17萬粉絲的網紅情侶檔「HZ赫茲九乘九」，他們位在新北市中和地區的住家，被宵小闖入，偷走客廳的手機，他們一發現後，馬上報警，嫌犯因為不熟悉手機操作，還撥電話給他們，最後，情侶檔透過「尋找」功能找到被丟棄的手機，但嫌犯還在逃逸。手機放在家，竟然還能被竊賊盯上。他們是網紅情侶檔「HZ赫茲九乘九」，平常以拍攝情侶日常為主題，IG吸引17萬人追蹤，這回遇到恐怖經歷。8號凌晨3點多，他們位在新北市中和區的住處門沒關好，嫌犯乘隙而入。網紅住家遭闖空門手機被偷（圖／民視新聞）嫌犯不熟iPhone操作，還撥打電話給他們，最後網紅情侶檔透過這方式找到手機。後來在警方陪同之下，情侶檔沿路尋找、左看右看，最後在住家400公尺外的路邊垃圾桶找到了。網紅住家遭闖空門手機被偷（圖／IG hz_9x9）律師李育昇表示，本件嫌犯是侵入他人的住宅來偷取他人的物品，會構成刑法的加重竊盜罪，依法要處六個月以上五年以下的有期徒刑得併科50萬元以下的罰金。目前警方已經鎖定這名男子，全力追捕中。原文出處：網紅住家遭闖空門！ 手機被偷靠這招找回來 更多民視新聞報導苗栗頭份驚傳槍響！黑色休旅車遭尾隨攻擊 駕駛受傷送醫營區變賭場「爽玩拉霸」！2阿兵哥「遭憲兵抓包」下場慘了女員工控遭老闆利用權勢性侵 DNA結果出爐結局神逆轉民視影音 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
高雄三民情侶倒臥住處！25歲男死亡 17歲女友昏迷送醫驗大量藥物反應
高雄市三民區大昌二路一處民宅9日晚間發生一起情侶死傷事件。一名25歲洪姓男子被發現陳屍屋內，其17歲女友則陷入昏迷，緊急送醫被驗出大量藥物反應，目前仍在加護病房搶救中。警方在現場發現不明藥物包裝，初步排除外力介入，洪男詳細死因仍待檢方相驗釐清。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2
天冷「鬧血荒」存量剩4.3天！ 紫南宮捐血送馬年錢母「追血」
冷氣團一波波，影響民眾捐血意願，最近血庫「鬧血荒」存量剩4.3天，台中捐血中心特別與南投竹山紫南宮舉辦「捐血送錢母」，只要捐血就能獲得最新馬年「馬上發財」錢母，盼藉此「追血」紓解血庫壓力。台中捐血中心表示，近期天氣寒冷，其轄管的台中、彰化、南投、雲林4縣市捐血情況都不佳，捐血人數僅平時的7成，以致血自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
惡老闆正面曝！日恐怖餐廳「牆壁藏女屍」店家照常營業…讓顧客伴屍用餐
日本北海道日高町驚傳恐怖命案，49歲餐廳老闆松倉俊彥涉嫌將20多歲女性友人殺害，再把遺體藏匿於餐廳牆壁夾層，直到被警方查獲以前，餐廳都照常營業，讓不知情的顧客伴屍吃飯；恐怖行徑令人不寒而慄，此案曝光後，老闆正面照也跟個曝光。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 2
皮卡停路邊「自燃」冒火！ 濃煙竄天際幸無人傷亡
台中市 / 綜合報導 台中市北區英才路，1輛皮卡車突然起火燃燒，車頭冒出熊熊火光，伴隨著濃煙不斷向上竄，路過的車輛都向旁邊閃避，畫面相當驚險，所幸消防人員迅速到場，10分鐘內撲滅火勢，沒有造成人員傷亡。而中壢也同樣傳出火燒車意外，專家分析火燒車和低溫沒有絕對因果關係，但天冷確實可能讓油管因熱脹冷縮，增加漏油風險。民眾從遠方看到路邊車輛燒起來，用手機拍下驚險畫面，畫面中濃煙直竄好幾公尺高的大樓，將上空視線都遮蔽起來，火勢蔓延太大，旁邊好幾輛汽車經過都靠邊邊走，不敢太靠近，消防人員獲報趕到現場，拉起水線對準車頭猛噴，車頭瞬間冒起白煙，10分鐘內就將火勢撲滅。目擊民眾說：「(駕駛)在講電話，應該是在求救吧，還是什麼之類，然後她的車就開始有火花出現，應該不到十分鐘就開始燒起來了。」這是發生在台中北區英才路，昨(9)日晚上7點多，警方調查，駕駛是32歲沈姓女子，當時下車辦事，沒有熄火將車輛停在路邊，沒想到起火燃燒，幸好沒有人員傷亡。同樣發生火燒車的還有中壢1處住宅區，橘紅色火焰伴隨著濃煙，直竄空中，目擊民眾想找滅火器沒找到，只能趕快打119報案，台中、中壢，都在寒冬裡發生火燒車，專家分析汽車自燃，多半與電路、油管異常有關。修車業者石先生說：「一般來講都是引擎室受損之後，有可能是擠壓到電池造成短路，或者是它的油管斷裂漏油。」汽車技師林奕勳說：「天冷的時候，汽油的油管它會產生熱脹冷縮，一快一慢之間，金屬油管與橡皮油管中間，就會產生縫隙。」專家分析，火燒車和低溫沒有絕對因果關係，但天冷確實可能讓油管因熱脹冷縮，產生縫隙增加漏油風險，另外車輛如果加裝露營相關電子設備，也可能因為電路複雜造成短路引發火災。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
紐約州府嚴查223家醫美 87家涉違規遭停業或吊銷執照
紐約州務院(Department of State)8日發布警示，提醒民眾在接受「醫美診所」(Med Spa)服務時提高...世界日報World Journal ・ 22 小時前 ・ 發表留言