馬路又見飆車族! 車行"專門違法改裝"遭警破獲

社會中心／王毓珺 劉毓琦 新北報導

又出現飆車族了！在新北市五股街頭，陸續發生飆車案件，有多輛機車把馬路當成賽車場，警方溯源追查，發現有車行專門違法改裝車輛，還在網路上號召改車，警方兵分多路，同步在雙北地區執行拘提、搜索行動，逮捕4名嫌犯，同時還在改裝車行裡，搜出毒品K他命。

凌晨時分，大馬路上，多輛機車來回飆速競賽，甚至一度還有4輛機車，同時並肩飆車，把馬路當成賽車場，狂催引擎的巨大聲響，也讓附近民眾，從睡夢中被驚醒，氣得多次報警。

經過長期蒐證，警方兵分多路，同步在台北市士林區以及新北市蘆洲、三重等地區，執行拘提、搜索行動。





看到便衣刑警闖入，躺著滑手機的女子，一臉不知所措，當場被控制住，警方也陸續查獲4名嫌犯到案。

還原整起事件，員警先是發現，有車行專門做改裝車，在網路號召改車，隨後在新北市五股區新五路一帶飆車，警方在今年1月6號，逮捕負責提供改裝車，有詐欺前科的25歲楊姓嫌犯跟21歲的李姓嫌犯，另外還有飆車同夥，21歲以及27歲的李姓嫌犯，同時還在車行發現K他命，楊姓嫌犯毒品唾液快篩呈陽性反應，也被另案偵辦。





新北交大副大隊長陳冠宇：「查扣專供競速之改裝機車2輛，同時在涉案的這個改裝機車行，也查獲毒品K他命等證物，全案詢後也依違反刑法公共危險罪，毒品危害防制條例等，移請新北地檢署偵辦。」

改裝車不只危險，更可能牽扯毒品跟網路犯罪，這回警方跨單位合作掃蕩，持續向上溯源，要讓嫌犯無所遁形，改車、飆車時有多囂張，落網時就有多狼狽。

