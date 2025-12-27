馬路噴泉！彰化20公尺路段突變水鄉澤國 原來是地下水管大爆裂

花壇彰員路深夜變水鄉澤國20公尺積水嚇壞用路人。（圖 ／翻攝畫面）

彰化縣花壇鄉主要交通幹道之一的彰員路一段，於26日晚間突然上演一場「馬路噴泉」驚魂記，晚間約9時許，多名用路人行經該路段時，赫然發現原本乾燥的道路竟出現長達20多公尺的積水情況，路面水光閃閃，在夜色中格外醒目，由於當時天氣晴朗、並未降雨突如其來的積水讓駕駛人一頭霧水，也引發交通安全疑慮，隨即通報警方處理。

彰化警分局接獲通報後高度重視，第一時間派遣員警趕赴現場查看。警方到場後，立即在積水路段前後進行交通管制與疏導，引導來往車輛減速慢行並繞道通行，避免因視線不佳或路面濕滑而發生意外，經進一步觀察，員警發現積水區域中央出現一處小坑洞，地下不斷冒出水柱，水勢相當猛烈，積水範圍也有持續擴大的情形。

警方初步研判，事故原因極可能是地下自來水管線破裂，隨即通報自來水公司第11區管理處到場處理，水公司接獲通知後，立即調派工程人員與相關機具趕赴現場，並於深夜展開緊急搶修作業。工程人員經開挖確認，確實為老舊管線破裂所致，隨後進行管線檢修與更換，並同步排除路面積水，避免影響範圍擴大。

在警方與水公司通力合作下，歷經數小時漏夜搶修，路段供水與交通狀況已於當晚陸續恢復正常，彰化警分局表示，此次事件雖未造成人員傷亡或重大交通事故，但夜間道路突發積水，仍對行車安全構成潛在風險，呼籲民眾行車時務必注意路況，若發現異常情形，應立即減速並通報相關單位，共同維護道路安全。

