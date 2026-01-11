馬路太吵氣炸！宜蘭男街頭「亂揮斧頭、拐杖」嚇路人 鬧5分鐘火速遭逮

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

宜蘭東港路與黎明一路口於昨（10）日下午發生一起駭人事件。一名58歲蔡姓男子疑因不滿人車噪音影響休息，竟持斧頭、拐杖於路上對往來人車揮舞、作勢攻擊，嚇壞路人急忙報警，宜蘭分局接獲報案後火速趕到現場，制止該男並將其帶回警局，並依違反《社會秩序維護法》進行裁處。

宜蘭一男子因不滿路過人車噪音影響休息，憤而持斧頭至路邊揮舞阻止。（圖/翻攝畫面）

據警方調查表示，該蔡姓男子住家離案發處不遠，昨（10）日下午1點30分許，他右手持斧頭、左手拄拐杖在路旁走動碎念，甚至作勢攻擊路過人、車，警方獲報後5分鐘內便趕至現場，將他帶回派出所。蔡男的詭異行徑遭路過駕駛行車紀錄器錄下並分享至社群平台，網友看了皆認為十分恐怖，並提醒附近民眾要注意並提高戒備。

蔡男則向警方解釋，因往來人車噪音導致無法休息，才會憤而持斧頭至路口阻止人車經過。警方訊後查扣斧頭及拐杖等工具，並依違反《社會秩序維護法》裁處。

◎《FTNN新聞網》提醒您：危險行為請勿模仿！

