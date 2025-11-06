馬路是我家！ 天兵駕駛「三寶式迴轉」擊落機車騎士釀2傷
【記者曾佳俊／新北報導】新北市三重區一名陳姓男子昨（5）日下午騎車載著朋友外出，行經正義北路時，前方由一輛汽車突然從路邊竄出，直接跨越雙黃線來個180度大迴轉，導致他煞車不及攔腰撞上，當場重摔在地，他與友人臉部、腿部掛彩，所幸均無生命危險，一旁等公車民眾目擊整起車禍嚇壞，至於確切車禍原因仍待釐清，後續警方也針對陳姓汽車駕駛違規肇事製單開罰。
22歲陳姓機車騎士昨天下午3時許，騎車載著17歲陳姓友人沿著三重區正義北路前進，途經安慶街口時，路邊一輛由28歲陳姓男子駕駛的轎車突然從路邊殺出，直接橫穿兩個車道，跨越雙黃線準備大迴轉，他見狀已煞車不及，當場攔腰撞上轎車，陳姓騎士與後方乘客當場飛起重摔在地。
救護人員到場時，發現陳姓機車騎士臉部受傷，另後座陳姓友人則是臉、腳部擦挫傷，經送醫後並無大礙；而車禍巨大撞擊聲，讓一旁公車站牌等車的民眾全都嚇一大跳。三重警方到場對雙方施以酒測，酒測值均為0，確切車禍原因仍待釐清。
至於陳姓轎車駕駛違規跨越雙黃線部分，警方將依《道路交通管理處罰條例》第48條2款「不依標誌、標線、號誌指示」開罰新台幣6百元以上，1800元以下罰鍰。
