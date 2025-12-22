馬路溜滑板拒檢！男「剪刀腳」夾警腿.扯壞防彈背心 悲慘下場曝

日前台北市有男子在馬路上違規溜滑板遭員警攔查，但沒想到因為擔心收到罰單，男子竟攻擊警方，造成員警受傷。最後被依妨害公務罪判處有期徒刑6個月，可易科罰金18萬。

這起事件發生在台北市中正區，當時連姓男子違規在馬路上溜滑板，遭到員警攔查，但過程中，他非但不肯配合，還出腳夾擊員警，更伸出手死命抓著對方，害得員警防彈背心損壞、雙手掛彩，最後被警方依現行犯帶回偵辦。

男子出腳夾擊員警，還扯壞他防彈背心。圖／台視新聞

廣告 廣告

後來，連男在法庭上辯稱是警方想對他實施「大外割」，怕臉會朝地才會用手抓住東西。但法官並不採信，最終依妨害公務，判處連男6個月有期徒刑，可易科罰金18萬，為了500元違規罰單竟做出一連串脫序舉動，連男這下不只得留下前科還得付出360倍代價。

連男辯稱員警想對他大外割，但說詞不被法官採信。圖／台視新聞

※暴力行為不良示範，請勿模仿

※拒絕暴力 請撥打110

※犯罪行為，請勿模仿

台北／賴心怡、饒永忠 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

女童騎滑板橫穿馬路 險被撞上驚險畫面曝光！

半路溜出無人滑板 總統車隊返府遭驚擾！

巴黎奧運／蠻牛納達爾遭無情直落2 喬帥晉級16強