馬路畢卡索？北市標線多達7色 議員：被笑道路著色大賽

北市議員陳宥丞指出，馬路標線應該讓全體市民都看得懂，而不是變成「馬路畢卡索」。（本報資料照）

為了考量交通安全，中央與地方在馬路標線設計上不斷精進，不過北市議員陳宥丞指出，標線應讓全體市民都看得懂，而不是變成「馬路畢卡索」，如行人友善區、行人優先區，除了標線顏色「霧煞煞」，連法源、罰則都不同，其他還有彩色標記行穿線等相當混亂，建議盤點、綜合調整特殊標線並做足宣傳。北市交通局長謝銘鴻回應，最近有收到很多坊間意見，會再來做宣傳、整合，盡量讓標線單一。

陳宥丞表示，台北市5年間新增的標線有5種，日新月異，而標線至少有白色、黃色、紅色、粉紅色、藍色、紫色、綠色7種顏色， 這些五花八門、五顏六色的標線，既複雜又沒有強制力，真的有幫助交通得到改善嗎，市府不能當「交通小畫家」，讓每個里有自己的著色板，難怪會被民眾笑稱在辦「台北市道路著色大賽」。

台北市推行的「行人友善區」，提供行人無障礙步行環境並管制車輛使用，鋪面為「藍色」意象，但並無罰則依據。（台北市議員陳宥丞提供／張珈瑄台北傳真）

由中央推動的「行人優先區」以行人步行為優先，雖無特定鋪面顏色意象，但陳宥丞直言不能任由當地里長選擇顏色意象，這不是觀光推廣，是交通專業。（台北市議員陳宥丞提供／張珈瑄台北傳真）

陳宥丞也說，在斑馬線旁邊畫設的黃色格子，｢彩色標記行穿線｣ ， 台北市已畫設592處，但仍有許多的市民不清楚標線代表甚麼意思。（台北市議員陳宥丞提供／張珈瑄台北傳真）

「行人友善區」提供行人無障礙步行環境並管制車輛使用，區內道路除設置人行道外，得採取速限標誌或標線、降速措施、時段性行人徒步區等。（台北市交通局提供／張珈瑄台北傳真）

「行人優先區」路口處的鋪面顏色非屬標線，用意是提醒用路人注意，進入特殊地方，入口處皆會設置標誌牌面說明限速規定。（台北市交通局提供／張珈瑄台北傳真）

陳宥丞舉例，如台北市推行的「行人友善區」，提供行人無障礙步行環境並管制車輛使用，區內道路除設置人行道外，得採取速限標誌或標線、降速措施、時段性行人徒步區等，鋪面為「藍色」意象，但並無罰則依據；另由中央推動的「行人優先區」以行人步行為優先，行人可於道路全寬通行、速限20公里並禁止按鳴喇叭，無特定鋪面顏色意象，不過有法律罰則能開罰。

陳宥丞直言，民眾經過路口就幾秒鐘的時間，怎麼分得清楚這些相似卻又有不同規定的標線，建議好好整理或是相互整合，不能任由當地里長選擇顏色意象，這不是觀光推廣，是交通專業，需要的是讓全體市民都看得懂的標示。

陳宥丞也說，還有參考國外道路設計、在斑馬線旁邊畫設的黃色格子，｢彩色標記行穿線｣ ， 台北市已畫設592處，但仍有許多的市民不清楚標線代表甚麼意思，也擔心是否會被罰錢；｢彩色標記行穿線｣原先用意在於提醒用路人此路段有減速丘，不是只是提醒減速而已，不要為了畫而畫，參考他國作法很好，但不能只是「功課抄一半」，要讓這些標線真的有用、實用，真正改善交通。

交通局說明，目前已在大學里打造「行人友善區｣ 示範區，現有其他38個里報名施作、6個里施工中；「行人優先區」路口處的鋪面顏色非屬標線，用意是提醒用路人注意，進入特殊地方，入口處皆會設置標誌牌面說明限速規定，對於相關規定會持續向市民宣導。

