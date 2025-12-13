中部中心／張喬羿、黃信儒、羅宇翔

台中市一名男子，和朋友喝酒聚餐後，不回自己家乖乖睡覺，而是躺在馬路正中間，警方到場時，男子呈大字型，呼呼大睡，完全就是把馬路當成床！但睡馬路，實在危險，員警趕緊將人帶回派出所休息，所幸成功聯絡他家人，把人帶回家。

員警大嘆一口氣，眼前景象，實在讓他心驚驚。

員警vs.酒醉男子：「欸你快被車子壓過去了，你躺在路中間欸。」

真的醉成一灘爛泥！ 台中醉漢大字躺馬路

馬路當床？ 台中醉漢喝醉＂大字躺路中＂呼呼大睡（圖／翻攝畫面）

男子大爛醉，躺在路中央，呼呼大睡，根本就把馬路，當成自己家的床。

員警vs.酒醉男子：「坐旁邊啦，來啦我扶你啦，你躺在路中間，等一下被大卡車輾過去（好）。」

醉成一攤爛泥的他，根本沒辦法自己起來，在員警攙扶下，慢慢移動到路邊騎樓。

員警vs.酒醉男子：「你就去那邊（派出所）休息，然後電話想到，你再跟我們講好不好（嗯）。」

真的醉成一灘爛泥！ 台中醉漢大字躺馬路

醉到家裡地址.電話都說不清 警協助醉男帶回警所休息（圖／翻攝畫面）

員警耐心勸說，酒醉男子，終於配合的坐上車，回派出所休息，12月7日凌晨，台中市警方接獲民眾報案，說自己的朋友，喝醉以後亂報地址，跑到錯的社區，還情緒激動，怎麼樣就是不配合到旅館休息，無奈之下，朋友只能報警求助。

公益所副所長蔡清文：「先於社區門口逗留，後因拒絕配合協助，友人離去後，竟自行走到馬路中央，呈大字形倒臥，員警發現以後立即上前救援，並將其帶返派出所照護。」

問不出住址，也問不出電話，就連手機密碼，都沒辦法正確輸入，回派出所查詢身分資料後，終於聯繫上男子的父親，把他接回家，舒服睡在自己的床。

《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

原文出處：真的醉成一灘爛泥！ 台中醉漢大字躺馬路

