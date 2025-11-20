馬路當賽車場！4豪車「街頭競速」撞超商 店外民眾撞骨折

彰化有4位駕駛在街頭競速，其中一輛突然失控，當場撞飛一位無辜民眾，造成他多處骨折跟重傷。（圖／東森新聞）





昨晚（20）彰化有4位駕駛，在街頭競速，開著自己的豪車，不斷高速行駛。但行經員鹿路時，其中一輛突然失控，當場撞飛一位無辜民眾，造成他多處骨折跟重傷。

晚間路上依舊車不少，幾台轎車機車通過後，下一秒兩台車，一黑一白，以超快速度並排呼嘯而過，但沒控制好出了意外。想閃車卻閃避不及，先撞上了在路口，減了速的轎車，白車再往左滑，撞上一旁的黑車。

回到事故路口，遭追撞的銀色轎車車尾全毀，而肇事的白車，車輛失控頭栽進路邊便利商店，車身多處嚴重凹陷，也造成店面的磚牆玻璃毀損。

事情發生在彰化，20號晚間9點多，4輛豪車駕駛，疑似把街頭當成競速場，不過行經員鹿路一段時，白色休旅車突然失控，在路口追撞車輛撞進超商，還將當時站在超商外的一位無辜的民眾撞飛，他當下意識模糊。

警方跟救護獲報趕抵現場，協助傷者送醫，目前掌握事故造成4人送醫，其中被撞飛的40歲民眾全身多處骨折重傷，這回警方初判，是因為競速行為導致的意外，但詳細肇事原因還等待釐清。

