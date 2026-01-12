馬路當賽道競速！新北交大搜索宮廟、車行 拘提4嫌到案

警方將４嫌移送。（圖／翻攝畫面）





新北市交通警察大隊持續查緝改裝車與違規競速集團，掌握去年10月間，五股區新五路一帶有競速行為，經調閱監視器鎖定車輛後，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，上週二兵分多路前往改裝車行、宮廟查緝，一舉逮捕楊姓主嫌等4人到案，查扣2部專門競速用的改裝機車，另查扣K他命，經對楊嫌實施毒品唾液快篩呈陽性反應，涉嫌毒駕犯罪行為另分案偵辦，全案詢後將4嫌依公共危險、毒品等罪嫌偵辦。

警方前往車行查緝。（圖／翻攝畫面）

據了解，26歲楊姓主嫌與21歲李嫌、21歲李嫌以及28歲李嫌，平時透過LINE聯絡出遊競速，去年10月30日凌晨，相約到五股區新五路一帶競速，騎乘專門提供用來競速的改裝車在馬路上狂飆競速，不僅逆向行駛，還刻意燒胎製造出大量煙霧。

廣告 廣告

監視器錄下嫌犯競速瞬間。（圖／翻攝畫面）

新北交大獲報後經長時間嚴密蒐證，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，本（1）月6日兵方多路前往蘆洲區一處宮廟、機車行等地逮捕楊姓主嫌等4人到案，並查扣競速用的2部改裝車，更在車行內查獲K他命，此外，對楊嫌實施實施毒品唾液快篩呈陽性反應，其涉嫌毒駕犯罪行為另分案偵辦，全案詢後依公共危險罪、毒品危害防制條例等移請新北檢署偵辦，並持續追查其他改裝車行及人員涉案情形。

警方逮捕李嫌。（圖／翻攝畫面）

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

好友跟女友走太近！桃園男懷疑被戴綠帽 怒砸友計程車

水湳洞2釣客遭大浪捲入海中！落水40分鐘獲救 1人失溫

猛男界Rain疑毒駕揮雙刀攔車！ 5警負傷壓制畫面曝光

